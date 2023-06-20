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https://sputniknews.com.tr/20230620/bakan-uraloglu-fahis-fiyatli-bilet-satisina-gecit-verilmeyecek-1072653502.html
Bakan Uraloğlu: Fahiş fiyatlı bilet satışına geçit verilmeyecek
Bakan Uraloğlu: Fahiş fiyatlı bilet satışına geçit verilmeyecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında fahiş fiyatlı bilet satışına geçit vermeyeceklerini bildirdi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T14:12+0300
2023-06-20T14:13+0300
ekonomi
abdulkadir uraloğlu
turizm
fahiş fiyat
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Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı tatilinde şehir içi ve şehirler arası yollarda yolcu taşımacılığının ve trafik yoğunluğunun artacak olması nedeniyle denetimleri sıklaştırdıklarını kaydetti.Denetimlerin Kurban Bayramı süresince devam edeceğini belirten Uraloğlu, "Kurban Bayramı öncesi alacağımız tedbirler kapsamında fahiş fiyatlı bilet satışına geçit verilmeyecek. Yetki belgesiz taşımacılığın önüne geçilecek." ifadesini kullandı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada da alınan tedbirlere ilişkin bilgi verildi.Bu kapsamda, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, 81 ildeki yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve kara yolları denetim istasyonlarında yolcu taşımaya mahsus araçlara yönelik çalışma gerçekleştirecek.Biletsiz yolcu için 3 bin 584 lira, fahiş fiyatlı bilet satışına 3 bin 584 lira, yetki belgesiz taşımacılık yapan araç ve firmalara 7 bin 200 lira, zamanında kalkmayan otobüslere 3 bin 584 lira para cezası uygulanacak.Kara yollarındaki çalışmalara bayram tatili düzenlemesiKarayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) bağlı ekipler de Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun artacağını göz önüne alarak, sorumluluk alanındaki otoyollar, devlet ve il yollarında vatandaşların rahat ve huzur içinde seyahat edebilmelerini sağlamak, trafik kazalarını asgariye indirmek amacıyla bazı tedbirler aldı.Bu kapsamda, yol yapım, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilen kesimlerde Kurban Bayramı tatili süresince zorunlu olmadıkça çalışmalara ara verilerek, trafiğin etkilenmemesi sağlanacak.Yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği, farklı nedenlerle yolun fiziki standardının düşük olduğu kesimlerin trafik işaretlemesi gerçekleştirilirken daha önce bu esaslara göre yapılmış işaretlemeler gözden geçirildi.Bir bölümü kapalı, diğer bölümü iki yönlü trafiğe açık bölünmüş yollarda, sürücülerin yanılgıya düşmemeleri için trafik işaret levhalarının belirlenen standartlara uygunluğu kontrolden geçirildi.Aşırı yağışların etkili olduğu yerlerde levhalarla gerekli uyarılar yapıldı.Farklı gerekçelerle taşıt yolunda oluşan daralmalar ve heyelan nedeniyle trafiğe elverişsiz hale gelen yerlerde onarım yaklaşım levhaları kullanılarak ulaşıma yön verilecek.Yol yapım çalışmalarının gerçekleştirildiği güzergahlarda sürücülere, trafik işaret ve işaretçileri ile belirtilen hız limitlerine dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu.Seyahatlere uygun saatlerde çıkılması tavsiyesiTatile gidiş ve dönüşlerde aynı gün ve saatte yola çıkmanın belli güzergahlarda trafik yoğunluğu oluşturması nedeniyle seyahatlerin uygun saatlere yayarak yapılması istendi.Sürücülere, herhangi bir nedenle trafiğin durması halinde, bulunulan şeritte kalmaları, özellikle emniyet şeridi ve karşı yöne ait şeridin ihlal edilmemesi uyarısı yapılırken araç kapasitesinin üstünde yük ve yolcu alınmamasının önemine dikkati çekildi.Yola çıkacak sürücülerden hava, yol, araç ve psikolojik durumlarını dikkate almaları, yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları, cep telefonu ve sigara gibi dikkati dağıtacak öğelerden kaçınmaları, yolculuk sırasında mutlaka emniyet kemeri takmaları istendi.
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abdulkadir uraloğlu, turizm, fahiş fiyat
abdulkadir uraloğlu, turizm, fahiş fiyat

Bakan Uraloğlu: Fahiş fiyatlı bilet satışına geçit verilmeyecek

14:12 20.06.2023 (güncellendi: 14:13 20.06.2023)
© AAOtobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında fahiş fiyatlı bilet satışına geçit vermeyeceklerini bildirdi.
Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı tatilinde şehir içi ve şehirler arası yollarda yolcu taşımacılığının ve trafik yoğunluğunun artacak olması nedeniyle denetimleri sıklaştırdıklarını kaydetti.
Denetimlerin Kurban Bayramı süresince devam edeceğini belirten Uraloğlu, "Kurban Bayramı öncesi alacağımız tedbirler kapsamında fahiş fiyatlı bilet satışına geçit verilmeyecek. Yetki belgesiz taşımacılığın önüne geçilecek." ifadesini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada da alınan tedbirlere ilişkin bilgi verildi.
Bu kapsamda, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, 81 ildeki yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve kara yolları denetim istasyonlarında yolcu taşımaya mahsus araçlara yönelik çalışma gerçekleştirecek.
Biletsiz yolcu için 3 bin 584 lira, fahiş fiyatlı bilet satışına 3 bin 584 lira, yetki belgesiz taşımacılık yapan araç ve firmalara 7 bin 200 lira, zamanında kalkmayan otobüslere 3 bin 584 lira para cezası uygulanacak.

Kara yollarındaki çalışmalara bayram tatili düzenlemesi

Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) bağlı ekipler de Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun artacağını göz önüne alarak, sorumluluk alanındaki otoyollar, devlet ve il yollarında vatandaşların rahat ve huzur içinde seyahat edebilmelerini sağlamak, trafik kazalarını asgariye indirmek amacıyla bazı tedbirler aldı.
Bu kapsamda, yol yapım, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilen kesimlerde Kurban Bayramı tatili süresince zorunlu olmadıkça çalışmalara ara verilerek, trafiğin etkilenmemesi sağlanacak.
Yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği, farklı nedenlerle yolun fiziki standardının düşük olduğu kesimlerin trafik işaretlemesi gerçekleştirilirken daha önce bu esaslara göre yapılmış işaretlemeler gözden geçirildi.
Bir bölümü kapalı, diğer bölümü iki yönlü trafiğe açık bölünmüş yollarda, sürücülerin yanılgıya düşmemeleri için trafik işaret levhalarının belirlenen standartlara uygunluğu kontrolden geçirildi.
Aşırı yağışların etkili olduğu yerlerde levhalarla gerekli uyarılar yapıldı.
Farklı gerekçelerle taşıt yolunda oluşan daralmalar ve heyelan nedeniyle trafiğe elverişsiz hale gelen yerlerde onarım yaklaşım levhaları kullanılarak ulaşıma yön verilecek.
Yol yapım çalışmalarının gerçekleştirildiği güzergahlarda sürücülere, trafik işaret ve işaretçileri ile belirtilen hız limitlerine dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu.

Seyahatlere uygun saatlerde çıkılması tavsiyesi

Tatile gidiş ve dönüşlerde aynı gün ve saatte yola çıkmanın belli güzergahlarda trafik yoğunluğu oluşturması nedeniyle seyahatlerin uygun saatlere yayarak yapılması istendi.
Sürücülere, herhangi bir nedenle trafiğin durması halinde, bulunulan şeritte kalmaları, özellikle emniyet şeridi ve karşı yöne ait şeridin ihlal edilmemesi uyarısı yapılırken araç kapasitesinin üstünde yük ve yolcu alınmamasının önemine dikkati çekildi.
Yola çıkacak sürücülerden hava, yol, araç ve psikolojik durumlarını dikkate almaları, yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları, cep telefonu ve sigara gibi dikkati dağıtacak öğelerden kaçınmaları, yolculuk sırasında mutlaka emniyet kemeri takmaları istendi.
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