Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve İYİ Parti'deki sürpriz istifa!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Asgari ücrette zam oranı belli oldu
12:45
44 dk
ANKARA FARKI
Yeni asgari ücret
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Blinken'ın Pekin ziyaretinden ne çıktı?
16:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230620/arastirma-gunduz-uykusu-beynin-gelisimi-icin-cok-onemli--1072655062.html
Araştırma: Gündüz uykusu beynin gelişimi için çok önemli
Araştırma: Gündüz uykusu beynin gelişimi için çok önemli
University College London araştırmacıları, düzenli olarak biraz uyumak için zaman bulmanın beynin gelişimi için iyi olduğunu ve daha uzun süre daha büyük... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T14:05+0300
2023-06-20T14:08+0300
yaşam
gündüz
uyku
beyin
sağlık
araştırma
bilim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/0e/1048889909_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b5d0e2d68860d00b783d14ff35ace8ea.jpg
Gündüzleri uyuklayanların beyinlerinin 15 santimetreküp daha büyük kaldığı tespit edildi, bu da yaşlanmanın 3-6 yıl ertelenmesi anlamına geliyor.Ancak bilim insanları uyku süresinin yarım saatten daha az tutulması gerektiğini aktarıyor.Araştırmayı yöneten bilim insanlarından Dr. Victoria Garfield sonuçları heyecan verici bulduklarını açıkladı.İş hayatı çoğu kişi için böyle bir fırsatın yaratılmasına imkan vermese de gündüzleri uyumanın kilo vermek ya da spor yapmaktan çok daha kolay bir yöntem olabileceği belirtildi.Yaş ilerledikçe terk ediliyor Bebekken beynin gelişimi için gündüz uyumak çok kritikkten yaş aldıkça bu uygulama terk ediliyor.Daha çok emeklilikte şekerlemeler geri geliyor.Beyin yaş aldıkça doğal olarak küçülüyor, ancak şekerlemenin Alzheimer gibi hastalıkların önüne geçip geçmediğini bulmak için daha çok araştırma yapmak gerekiyor.Araştırmacılara göre kötü uyku zamanla beyne ve beyin hücrelerine zarar veriyor.NTV'de yer alan habere göre, İngiliz Nöroloji Birliği ve Edinburgh Üniversitesi’nden Prof. Tara Spires-Jones, araştırma sonuçlarını ilginç bulduğunu söyleyerek, “Hafta sonları kısa şekerlemeleri seviyorum; bu araştırma kendimi tembel hissetmememem hatta beynimi koruduğumu düşünmem için beni teşvik edecek” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230616/cinde-yapilan-calismada-insanlarin-zihninden-gecenler-mandarin-cincesine-dokulebildi-1072558926.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/0e/1048889909_111:0:759:486_1920x0_80_0_0_f519e4d9792ac5d4e570a748050638d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gündüz, uyku, beyin, sağlık, araştırma, bilim
gündüz, uyku, beyin, sağlık, araştırma, bilim

Araştırma: Gündüz uykusu beynin gelişimi için çok önemli

14:05 20.06.2023 (güncellendi: 14:08 20.06.2023)
© AAUyuma, uyku, kadın
Uyuma, uyku, kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AA
Abone olTelegram
University College London araştırmacıları, düzenli olarak biraz uyumak için zaman bulmanın beynin gelişimi için iyi olduğunu ve daha uzun süre daha büyük kalmasına yardımcı olduğunu söylüyor.
Gündüzleri uyuklayanların beyinlerinin 15 santimetreküp daha büyük kaldığı tespit edildi, bu da yaşlanmanın 3-6 yıl ertelenmesi anlamına geliyor.

Ancak bilim insanları uyku süresinin yarım saatten daha az tutulması gerektiğini aktarıyor.

Araştırmayı yöneten bilim insanlarından Dr. Victoria Garfield sonuçları heyecan verici bulduklarını açıkladı.

İş hayatı çoğu kişi için böyle bir fırsatın yaratılmasına imkan vermese de gündüzleri uyumanın kilo vermek ya da spor yapmaktan çok daha kolay bir yöntem olabileceği belirtildi.

Yaş ilerledikçe terk ediliyor

Bebekken beynin gelişimi için gündüz uyumak çok kritikkten yaş aldıkça bu uygulama terk ediliyor.

Daha çok emeklilikte şekerlemeler geri geliyor.

Beyin yaş aldıkça doğal olarak küçülüyor, ancak şekerlemenin Alzheimer gibi hastalıkların önüne geçip geçmediğini bulmak için daha çok araştırma yapmak gerekiyor.

Araştırmacılara göre kötü uyku zamanla beyne ve beyin hücrelerine zarar veriyor.

NTV'de yer alan habere göre, İngiliz Nöroloji Birliği ve Edinburgh Üniversitesi’nden Prof. Tara Spires-Jones, araştırma sonuçlarını ilginç bulduğunu söyleyerek, “Hafta sonları kısa şekerlemeleri seviyorum; bu araştırma kendimi tembel hissetmememem hatta beynimi koruduğumu düşünmem için beni teşvik edecek” dedi.
yapay zeka, robot - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
YAŞAM
Çin'de yapılan çalışmada insanların zihninden geçenler Mandarin Çincesine dökülebildi
16 Haziran , 20:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала