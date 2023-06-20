https://sputniknews.com.tr/20230620/arastirma-gunduz-uykusu-beynin-gelisimi-icin-cok-onemli--1072655062.html

Araştırma: Gündüz uykusu beynin gelişimi için çok önemli

Araştırma: Gündüz uykusu beynin gelişimi için çok önemli

University College London araştırmacıları, düzenli olarak biraz uyumak için zaman bulmanın beynin gelişimi için iyi olduğunu ve daha uzun süre daha büyük... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T14:05+0300

2023-06-20T14:05+0300

2023-06-20T14:08+0300

yaşam

gündüz

uyku

beyin

sağlık

araştırma

bilim

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Gündüzleri uyuklayanların beyinlerinin 15 santimetreküp daha büyük kaldığı tespit edildi, bu da yaşlanmanın 3-6 yıl ertelenmesi anlamına geliyor.Ancak bilim insanları uyku süresinin yarım saatten daha az tutulması gerektiğini aktarıyor.Araştırmayı yöneten bilim insanlarından Dr. Victoria Garfield sonuçları heyecan verici bulduklarını açıkladı.İş hayatı çoğu kişi için böyle bir fırsatın yaratılmasına imkan vermese de gündüzleri uyumanın kilo vermek ya da spor yapmaktan çok daha kolay bir yöntem olabileceği belirtildi.Yaş ilerledikçe terk ediliyor Bebekken beynin gelişimi için gündüz uyumak çok kritikkten yaş aldıkça bu uygulama terk ediliyor.Daha çok emeklilikte şekerlemeler geri geliyor.Beyin yaş aldıkça doğal olarak küçülüyor, ancak şekerlemenin Alzheimer gibi hastalıkların önüne geçip geçmediğini bulmak için daha çok araştırma yapmak gerekiyor.Araştırmacılara göre kötü uyku zamanla beyne ve beyin hücrelerine zarar veriyor.NTV'de yer alan habere göre, İngiliz Nöroloji Birliği ve Edinburgh Üniversitesi’nden Prof. Tara Spires-Jones, araştırma sonuçlarını ilginç bulduğunu söyleyerek, “Hafta sonları kısa şekerlemeleri seviyorum; bu araştırma kendimi tembel hissetmememem hatta beynimi koruduğumu düşünmem için beni teşvik edecek” dedi.

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gündüz, uyku, beyin, sağlık, araştırma, bilim