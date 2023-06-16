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Çin'de yapılan çalışmada insanların zihninden geçenler Mandarin Çincesine dökülebildi
Çin'de yapılan çalışmada insanların zihninden geçenler Mandarin Çincesine dökülebildi
Çinli bilim insanları, kişilerin zihninden geçenleri Mandarin Çincesinde ifade edebildi. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
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South China Morning Post'un haberinde, beyin-bilgisayar arayüz teknolojisindeki ilerlemelerle halihazırda, insanların zihinlerinden geçenler, kısa ifadelerle İngilizce ve Japonca olarak sözlü ifade edilebildiği belirtildi.Farklı tonlamaların Mandarin Çincesinde farklı anlamlara geldiğine işaret edilen çalışmada, ses tonunu tanıyan algoritmalar uyarlandı.Çalışmada, beyin sinyallerini kaydeden bir çeşit elektrofizyolojik görüntüleme olan "elektrokortikografi" kullanıldı.Beyin tümör ameliyatındaki 5 hastanın beynine elektrotlar yerleştiren araştırmacılar, operasyonda hastalardan bir heceyi farklı tonlarda söylemelerini istedi.Çalışmada, elektrotlar beyin aktivitelerini kaydederken kullanılan model de beyin sinyallerindeki ton ve heceden bu aktiviteleri deşifre etti.Çinli bilim insanlarının çalışması, kişilerin beyin aktivitelerinin Mandarin Çincesinde ifade edilebilmesi açısından bir ilk özelliği taşıyor.Çin'deki Fudan Üniversitesi, Tiencin Üniversitesi ve ShanghaiTech Üniversitesinden araştırmacıların ortaklaşa yürüttükleri çalışmanın sonuçları, "Science Advances"da yayınlandı.
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yaşam, çin, çince, mandarin
yaşam, çin, çince, mandarin

Çin'de yapılan çalışmada insanların zihninden geçenler Mandarin Çincesine dökülebildi

20:47 16.06.2023
© Pixabayyapay zeka, robot
yapay zeka, robot - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© Pixabay
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Çinli bilim insanları, kişilerin zihninden geçenleri Mandarin Çincesinde ifade edebildi.
South China Morning Post'un haberinde, beyin-bilgisayar arayüz teknolojisindeki ilerlemelerle halihazırda, insanların zihinlerinden geçenler, kısa ifadelerle İngilizce ve Japonca olarak sözlü ifade edilebildiği belirtildi.
Farklı tonlamaların Mandarin Çincesinde farklı anlamlara geldiğine işaret edilen çalışmada, ses tonunu tanıyan algoritmalar uyarlandı.
Çalışmada, beyin sinyallerini kaydeden bir çeşit elektrofizyolojik görüntüleme olan "elektrokortikografi" kullanıldı.
Beyin tümör ameliyatındaki 5 hastanın beynine elektrotlar yerleştiren araştırmacılar, operasyonda hastalardan bir heceyi farklı tonlarda söylemelerini istedi.
Çalışmada, elektrotlar beyin aktivitelerini kaydederken kullanılan model de beyin sinyallerindeki ton ve heceden bu aktiviteleri deşifre etti.
Çinli bilim insanlarının çalışması, kişilerin beyin aktivitelerinin Mandarin Çincesinde ifade edilebilmesi açısından bir ilk özelliği taşıyor.
Çin'deki Fudan Üniversitesi, Tiencin Üniversitesi ve ShanghaiTech Üniversitesinden araştırmacıların ortaklaşa yürüttükleri çalışmanın sonuçları, "Science Advances"da yayınlandı.
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