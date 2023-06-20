Ahmet Hakan: Konser iptalleri hoşuma gitmiyor ama bu sanatçılar başka türlü öğrenemeyecekler

"Seçimlerde taraf olmayı tercih eden sanatçılarımız, herhangi bir yanlış yapmadılar. Kimin kazanmasını istediklerini açıkça ortaya koyan, elleriyle kalp işareti yapan, “Pirom, dedem” diye haykıran, “İlk turda bitirelim” çağrısı yapan sanatçılarımız için hiç kimse “Yanlış yaptılar” diyemez. Peki hangi sanatçılar hangi yanlışı yaptı? Seçim atmosferine girildiğinde soğukkanlılıklarını kaybeden. Taraf olmayı abartıp, karşı tarafın seçmenini aşağılayıp küçümseyen. Küfürbaz bir kadını kendilerine idol yapan. Kendi taraflarında yer almayanlara “namertler” diyen. Sanatçıların yaptığı yanlıştı. Fakat şöyle bir durum da var: Yanlışı yapan bu sanatçılar, bugün yaptıkları yanlışın farkında bile değiller. Eğer yanlışlarının farkında olsalardı... AK Partili belediyeler konserlerini iptal edince “Muhalif olduğumuz için konserlerimiz iptal ediliyor” demezlerdi. Sadece bu sanatçılar mı durumun farkında değil? Hayır. Hayır. Bu sanatçılara destek çıkanlar da olayın farkında değil. Eğer farkında olsalardı, “Abi bak işte kutuplaşma... Abi bak işte ötekileştirme...” falan diye tepki göstermezlerdi. Konser iptalleri benim de hoşuma gitmiyor. Ama öyle anlaşılıyor ki bu sanatçılar, hakaret etmeden, küfretmeden, aşağılamadan siyasi taraf olmayı başka türlü öğrenemeyecekler."