https://sputniknews.com.tr/20230618/bursa-buyuksehir-belediyesi-melike-sahinden-sonra-huseyin-turanin-konserini-de-iptal-etti-1072598041.html
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Melike Şahin'den sonra Hüseyin Turan'ın konserini de iptal etti
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Melike Şahin'den sonra Hüseyin Turan'ın konserini de iptal etti
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle türkücü Hüseyin Turan'ı festival programından çıkardı. 18.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-18T17:15+0300
2023-06-18T17:15+0300
2023-06-18T23:31+0300
türkiye
bursa
bursa büyükşehir belediyesi
konser
yasak
etkinlik
hüseyin turan
melike şahin
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından kentte düzenlenecek festivale ilişkin paylaşımda bulundu. Daha önce Melik Şahin'in konserini iptal eden belediye, türkücü Hüseyin Turan'ı da etkinlikten çıkardı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kararı duyuran Aktaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"61. Bursa Festivali’nin anlaşmaları Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı tarafından seçimden aylar önce gerçekleştirilmişti. Ancak seçim sürecinde ve sonrasında bazı sanatçıların toplumumuzu ayrıştırıcı, değerlerimize saygısızlık yaptığı açıklamalarını gördüğümüzde, buna tepkisiz kalmamız beklenemezdi. Bu nedenle daha önce Melike Şahin konserini iptal etmiştik. Bugün de Hüseyin Turan isimli sanatçıyı konser programımızdan çıkarmış bulunuyoruz. Kültür sanat çalışmalarımızda Millî iradeye ve toplumun değerlerine saygı gösteren sanatçılarla yolumuza devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim."Turan'dan açıklama: Benim için madalyadırBursa Büyükşehir Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Hüseyin Turan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Turan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230613/suleymanpasa-belediye-baskani-yukselden-melek-mosso-konseri-ozru-lutfen-hakkinizi-helal-edin-1072384190.html
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bursa, bursa büyükşehir belediyesi, konser, yasak, etkinlik, hüseyin turan, melike şahin
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Melike Şahin'den sonra Hüseyin Turan'ın konserini de iptal etti
17:15 18.06.2023 (güncellendi: 23:31 18.06.2023) Abone ol
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle türkücü Hüseyin Turan'ı festival programından çıkardı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından kentte düzenlenecek festivale ilişkin paylaşımda bulundu.
Daha önce Melik Şahin'in konserini iptal eden belediye, türkücü Hüseyin Turan'ı da etkinlikten çıkardı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kararı duyuran Aktaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"61. Bursa Festivali’nin anlaşmaları Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı tarafından seçimden aylar önce gerçekleştirilmişti. Ancak seçim sürecinde ve sonrasında bazı sanatçıların toplumumuzu ayrıştırıcı, değerlerimize saygısızlık yaptığı açıklamalarını gördüğümüzde, buna tepkisiz kalmamız beklenemezdi.
Bu nedenle daha önce Melike Şahin konserini iptal etmiştik. Bugün de Hüseyin Turan isimli sanatçıyı konser programımızdan çıkarmış bulunuyoruz. Kültür sanat çalışmalarımızda Millî iradeye ve toplumun değerlerine saygı gösteren sanatçılarla yolumuza devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim."
Turan'dan açıklama: Benim için madalyadır
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Hüseyin Turan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Turan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"29 Temmuzda Bursa'da Uluslararası Bursa Festivali'nde sahneye çıkacaktım. Daha önce katıldığım bir festivaldir. Troll dediğimiz cahil ve kinci sürü, benim tweetlerimi gerekçe göstererek organizasyona baskı yaparak engelletmişler. Kendilerini günlerdir yediler. Paylaşımlarımın doğruluğu kanıtlanmıştır, benim için madalyadır. Teşekkür ederim."