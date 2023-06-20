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Abdüllatif Şener: Kafa bulmak için söyledim
Abdüllatif Şener: Kafa bulmak için söyledim
Abdüllatif Şener, Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün sorularını yanıtladı. Şener, “Kılıçdaroğlu'na oy vermedim” açıklamasını “Kafa bulmak için” yaptığını söyledi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T08:07+0300
2023-06-20T08:20+0300
politika
abdüllatif şener
chp
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Yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa edip ağır eleştiriler yönelten, ardından da 'ilk turda Sinan Oğan'a oy verdim, ikinci turda geçersiz oy kullandım" diyen eski Konya milletvekili Abdullatif Şener, yeni açıklamalarda bulundu.Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Şener, Halk TV'deki programda yaptığı açıklamalara açıklık getirerek, "Kafa bulmak için” dedi.Öztürk'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:"Abdüllatif Şener, seçim dönemi ve sonuçlarıyla ilgili NTV'de yaptığı açıklamadan sonra, Halk TV'de Sansürsüz programına davet edildi. Şener, “Bir saatlik bir program olmasına rağmen yayında benim baskın çıkmam üzerine programın süresini uzattılar ve saat 23.00'te alınması gereken konukları da beklettiler. Süremi iki kez uzatıp üçüncü saate taşıdılar” dedi. Ben de “Kılıçdaroğlu'na oy vermedim” açıklamasını neden yaptığını sorduğumda “Kafa bulmak için” dedi ve şunları ekledi:“Ben bir kere Çankaya seçmeniyim. Çankaya'da başka bir siyasi partinin adayının ön sıralara konulması nedeniyle binlerce CHP seçmeni partisine oy vermedi. Siz her bildiğinizi yapacaksınız, sonra seçmene ‘tıpış tıpış gidip oy kullanacaksınız' diyeceksiniz. Neden oy vermediğini Çankaya seçmenine sorsunlar. Siz her türlü hinliği yapacaksınız, adayı dayatacaksınız ama buna herkes uyar mı?Programa davet edilen konuğa kime oy verdiği sorulur mu? Bunu açıklaması için zorlanır mı? Birincisi Anayasa açık, kimin kime oy verdiği bilinmemesi gerekir. İkincisi yine Anayasa'ya göre kimse inancını, dinini, siyasi görüşünü söylemeye zorlanamaz. Bunlar Anayasa'ya aykırıdır. Bana da yayında Anayasa'ya aykırı sorular soruldu. Ben de onların o sorularına karşılık o cevapları verdim.TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nun gecesi-gündüzü yok. O komisyonda hiç devamsızlığım olmadan çalıştım. Benim aday olduğum dönemdeki seçimlerde CHP oyları düşmüş ancak benim adaylığımda Konya'da oylar düşmedi, yarım puana yakın artış oldu. Daha önce bir milletvekili çıkarılırken, bu kez iki milletvekili çıkarıldı. Dolayısıyla ben görevimi yaptığımı düşünüyorum.”
https://sputniknews.com.tr/20230619/umit-ozdagdan--abdullatif-sener-iddiasi-zafer-partisine-oy-veririm-dedi-1072606500.html
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abdüllatif şener, chp
abdüllatif şener, chp

Abdüllatif Şener: Kafa bulmak için söyledim

08:07 20.06.2023 (güncellendi: 08:20 20.06.2023)
© AA / Abdüllatif Şener
Abdüllatif Şener - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AA /
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Abdüllatif Şener, Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün sorularını yanıtladı. Şener, “Kılıçdaroğlu'na oy vermedim” açıklamasını “Kafa bulmak için” yaptığını söyledi.
Yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa edip ağır eleştiriler yönelten, ardından da 'ilk turda Sinan Oğan'a oy verdim, ikinci turda geçersiz oy kullandım" diyen eski Konya milletvekili Abdullatif Şener, yeni açıklamalarda bulundu.
Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Şener, Halk TV'deki programda yaptığı açıklamalara açıklık getirerek, "Kafa bulmak için” dedi.
Öztürk'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Abdüllatif Şener, seçim dönemi ve sonuçlarıyla ilgili NTV'de yaptığı açıklamadan sonra, Halk TV'de Sansürsüz programına davet edildi. Şener, “Bir saatlik bir program olmasına rağmen yayında benim baskın çıkmam üzerine programın süresini uzattılar ve saat 23.00'te alınması gereken konukları da beklettiler. Süremi iki kez uzatıp üçüncü saate taşıdılar” dedi. Ben de “Kılıçdaroğlu'na oy vermedim” açıklamasını neden yaptığını sorduğumda “Kafa bulmak için” dedi ve şunları ekledi:
“Ben bir kere Çankaya seçmeniyim. Çankaya'da başka bir siyasi partinin adayının ön sıralara konulması nedeniyle binlerce CHP seçmeni partisine oy vermedi. Siz her bildiğinizi yapacaksınız, sonra seçmene ‘tıpış tıpış gidip oy kullanacaksınız' diyeceksiniz. Neden oy vermediğini Çankaya seçmenine sorsunlar. Siz her türlü hinliği yapacaksınız, adayı dayatacaksınız ama buna herkes uyar mı?
Programa davet edilen konuğa kime oy verdiği sorulur mu? Bunu açıklaması için zorlanır mı? Birincisi Anayasa açık, kimin kime oy verdiği bilinmemesi gerekir. İkincisi yine Anayasa'ya göre kimse inancını, dinini, siyasi görüşünü söylemeye zorlanamaz. Bunlar Anayasa'ya aykırıdır. Bana da yayında Anayasa'ya aykırı sorular soruldu. Ben de onların o sorularına karşılık o cevapları verdim.
TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nun gecesi-gündüzü yok. O komisyonda hiç devamsızlığım olmadan çalıştım. Benim aday olduğum dönemdeki seçimlerde CHP oyları düşmüş ancak benim adaylığımda Konya'da oylar düşmedi, yarım puana yakın artış oldu. Daha önce bir milletvekili çıkarılırken, bu kez iki milletvekili çıkarıldı. Dolayısıyla ben görevimi yaptığımı düşünüyorum.”
Abdüllatif Şener - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
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