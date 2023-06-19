https://sputniknews.com.tr/20230619/umit-ozdagdan--abdullatif-sener-iddiasi-zafer-partisine-oy-veririm-dedi-1072606500.html

Ümit Özdağ'dan 'Abdüllatif Şener' iddiası: 'Zafer Partisi'ne oy veririm' dedi

Ümit Özdağ'dan 'Abdüllatif Şener' iddiası: 'Zafer Partisi'ne oy veririm' dedi

Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener ile ilgili Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir iddiayı gündeme getirdi. Özdağ katıldığı bir canlı yayında... 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T10:50+0300

2023-06-19T10:50+0300

2023-06-19T10:50+0300

politika

abdüllatif şener

ümit özdağ

chp

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Geçen günlerde ilk turda Sinan Oğan'a oy verdiğini ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söyleyen eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener için yeni bir iddia da Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan geldi. Halk TV ekranlarında yayınlanan "Sansürsüz" programına konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçmişte Şener ile arasında geçen bir diyaloğu açıkladı. Özdağ, Şener için şunları söyledi: "Bir partinin siyasi tabanından gelmiyorsanız bir dönem milletvekilliği yapıp çekilebilirsiniz. Abdüllatif Bey anlaşılan buna çok kırıldı. Hemen istifasını verdi. Ben sıcağı sıcağına yapılan yorumlarda Abdüllatif Şener'in infaz edildiğini düşünüyorum. Evet Sinan Oğan'a oy verdi. CHP milletvekiliyken bir sabah kahvaltısında şunu söyledi; Sizin sığınmacı politikanız benim partimin sığınmacı politikasından daha doğru. Eğer benim partim bu politikayı sürdürürse seçimlerde CHP'den aday olsam da Zafer Partisi'ne oy veririm. Sadece Sinan Oğan'a oy verdiğini düşünmüyorum muhtemelen Zafer Partisi'ne de oy vermiştir."

https://sputniknews.com.tr/20230615/abdullatif-sener-14-mayis-secimlerinden-sonra-chpden-istifa-ettim-1072511291.html

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abdüllatif şener, ümit özdağ, chp