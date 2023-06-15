Abdüllatif Şener: 14 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'den istifa ettim

"Konuşmalarımda tüm söylediklerim teknik niteliktedir. Bir partiden ya da adaydan olduğum asla söylenemez. 2017 yılından bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri, benim ucube sistem dediğim sistemi CHP'lilerin 'Tek Adam' rejimi olarak anlatıyoruz. Ancak bu söylemin diğer boyutunu kimse tartışmıyor. O konuşmamda ilk kez ben bu manzarayı ortaya koydum. "Konuşmalarımda tüm söylediklerim teknik niteliktedir. Bir partiden ya da adaydan olduğum asla söylenemez. 2017 yılından bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri, benim ucube sistem dediğim sistemi CHP'lilerin 'Tek Adam' rejimi olarak anlatıyoruz. Ancak bu söylemin diğer boyutunu kimse tartışmıyor. O konuşmamda ilk kez ben bu manzarayı ortaya koydum.

Manzara şu, eğer Cumhurbaşkanı başkanı ve meclis tek parti ya da ittifakta bulunursa ortada denge denetim mekanizmaları kalmayan bir otoriter yapı ortaya çıkıyor. Ancak meclis başka bir ittifakta cumhurbaşkanlığı başka bir ittifakta olunca başkanlık dominant bir yapıya geçemiyor. Hatta meclis çoğunluğu hangi ittifakta ise o daha güçlü olabiliyor. Ve bu durum bir kaos yaratıyor. " Manzara şu, eğer Cumhurbaşkanı başkanı ve meclis tek parti ya da ittifakta bulunursa ortada denge denetim mekanizmaları kalmayan bir otoriter yapı ortaya çıkıyor. Ancak meclis başka bir ittifakta cumhurbaşkanlığı başka bir ittifakta olunca başkanlık dominant bir yapıya geçemiyor. Hatta meclis çoğunluğu hangi ittifakta ise o daha güçlü olabiliyor. Ve bu durum bir kaos yaratıyor. "

Bakıldığın seçim bitmiş, nasıl bitmiş 49.52 oy alınmış ve psikolojik sınır aşılmış hatta ilk turda seçimi bitirebilirdi. YSK İnce'nin oylarını geçersiz oy saysaydı ik turda biterdi. Bitmiş bir seçimden sonra konuşuyorum. Bir kere CHP Genel Merkezi 2. tur seçim umudu yoktu. Fark açılmasın diye mücadele ettiler. Bakıldığın seçim bitmiş, nasıl bitmiş 49.52 oy alınmış ve psikolojik sınır aşılmış hatta ilk turda seçimi bitirebilirdi. YSK İnce'nin oylarını geçersiz oy saysaydı ik turda biterdi. Bitmiş bir seçimden sonra konuşuyorum. Bir kere CHP Genel Merkezi 2. tur seçim umudu yoktu. Fark açılmasın diye mücadele ettiler.