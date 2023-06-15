Abdüllatif Şener: 14 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'den istifa ettim
23:30 15.06.2023 (güncellendi: 23:50 15.06.2023)
© AA / Abdüllatif Şener
© AA /
Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, 14 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
CHP’den milletvekili adayı gösterilmeyen ve seçimlerden sonra yaptığı açıklamalarıyla tepki çeken Abdüllatif Şener, Halk TV ekranlarında açıklamalarda bulundu.
Şener," Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya devam edecek misiniz yoksa istifa etmeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna "Ben istifa ettim zaten" diye cevap verdi.
14 Mayıs seçimlerinden sonra istifa ettiğini anlatan Şener, "14 Mayıs'tan önce değil, 14 Mayıs sonuçları sonrası" dedi.
Şener, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a oy verdiğini belirtti. Seçimin ikinci turunda ise geçersiz oy kullandığını açıkladı.
Şener şunları söyledi:
"Konuşmalarımda tüm söylediklerim teknik niteliktedir. Bir partiden ya da adaydan olduğum asla söylenemez. 2017 yılından bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri, benim ucube sistem dediğim sistemi CHP'lilerin 'Tek Adam' rejimi olarak anlatıyoruz. Ancak bu söylemin diğer boyutunu kimse tartışmıyor. O konuşmamda ilk kez ben bu manzarayı ortaya koydum.
Manzara şu, eğer Cumhurbaşkanı başkanı ve meclis tek parti ya da ittifakta bulunursa ortada denge denetim mekanizmaları kalmayan bir otoriter yapı ortaya çıkıyor. Ancak meclis başka bir ittifakta cumhurbaşkanlığı başka bir ittifakta olunca başkanlık dominant bir yapıya geçemiyor. Hatta meclis çoğunluğu hangi ittifakta ise o daha güçlü olabiliyor. Ve bu durum bir kaos yaratıyor. "
Bakıldığın seçim bitmiş, nasıl bitmiş 49.52 oy alınmış ve psikolojik sınır aşılmış hatta ilk turda seçimi bitirebilirdi. YSK İnce'nin oylarını geçersiz oy saysaydı ik turda biterdi. Bitmiş bir seçimden sonra konuşuyorum. Bir kere CHP Genel Merkezi 2. tur seçim umudu yoktu. Fark açılmasın diye mücadele ettiler.
Ben seçimin bittiği bir safhada konuştum. 2. tur hiçbir şeyi kapatamamış. Farkın da kapanmayacağını herkes biliyordu."
'1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım'
'Seçimlerin 2. turundan kime oy verdiniz?' sorusuna Şener şöyle yanıt verdi:
"1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim."
Ne olmuştu?
Şener, katıldığı televizyon programında, "Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndayken açıkça şunu söyleyeyim, Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı da bir başka partiye gittiğinde bir kere verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez" ifadeleri kullanmıştı.
Şener'in bu açıklamaları tepkiyle karşılanmıştı.