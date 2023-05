https://sputniknews.com.tr/20230523/abdullatif-sener-meclis-cogunlugu-cumhur-ittifakindayken-kemal-bey-sozlerini-gerceklestiremez-1071451175.html

Abdüllatif Şener: Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndayken Kemal Bey sözlerini gerçekleştiremez

Abdüllatif Şener: Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndayken Kemal Bey sözlerini gerçekleştiremez

Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, "Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndayken açıkça şunu söyleyeyim, Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla birlikte... 23.05.2023

2023-05-23T14:51+0300

2023-05-23T14:51+0300

2023-05-23T14:51+0300

Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu."Cumhurbaşkanıyla, Meclis ikisi aynı partide olursa yönetimde istikrar sağlanıyor." diyen Abdüllatif Şener, şunları ekledi:'Her sandıkta bu partilerin temsilcileri var'"İkinci tura giderken mevcut tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Şener, 14 Mayıs seçimlerinde vatandaşların huzur içerisinde sandık başına gittiklerini, çok önemli bir olumsuzluğun da ortaya çıkmadığını söyledi.Şener, "Seçimlerin genel olarak düzgün bir şekilde yapıldığı ve yönetildiği kanaati vardır. Ben bunu da son derece önemli görüyorum. Elbette bazı sandıklara yapılan itirazlar, yasal prosedürler içerisinde ortaya çıkan hadiselerdir. Bunu bir olumsuzluk diye nitelemek de mümkün değildir." ifadelerini kullandı.Seçimlerde hile yapıldığıyla ilgili bazı iddialar ortaya atıldığını aktaran Şener, şöyle konuştu:Şener, seçim sürecinin en başından itibaren Cumhur İttifakı tarafından hem Kılıçdaroğlu'na hem Millet İttifakı'na yöneltilen en büyük eleştirinin "FETÖ ve PKK terör örgütleriyle bağlantı, iltisak olduğu" yönünde yapıldığı hatırlatılarak, "Hatta HDP'nin, Yeşil Sol Parti'nin içinde bulunduğu ittifak tarafından Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklaması da bunun bir delili olarak ortaya konuldu. Sizce bu FETÖ ve PKK suçlaması sonuca etkili oldu mu?" sorusunu şöyle yanıtladı:'Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı Tayyip Erdoğan'ın oy oranını geçmiştir'Her parti, her vatandaş, legal veya illegal her örgütün birtakım açıklamalar yapabileceğini, destekte bulunabileceğini aktaran Şener, şöyle devam etti:İkinci tura giderken Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerindeki milliyetçi değişimin sorulması üzerine Şener, "Siyasette hep şu kuralı göz önünde bulundurmak lazım. Artılarınızı saymayacaksınız. Eksilerinizi sayacaksınız. Eksileri saymadan yoluna devam eden bir siyasetçi kendisini ne kadar başarılı görürse görsün sonunda kaybeder." ifadesini kullandı.Abdüllatif Şener, bir soru üzerine hem AK Parti'nin hem de CHP'nin seçimlerin ikinci tura kalacağını bildiğini dile getirdi.Mecliste Cumhur İttifakı'nın çoğunluk kazandığı hatırlatılarak, "Bu ikinci seçim sonucunu Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu açısından değerlendirirsek nasıl etkiler?" sorusu üzerine Şener, "TBMM bugünkü sistemimizde önemlidir, etkindir. Burada milletvekillerinin çoğunluğu Cumhur İttifakı tarafından çıkarılmıştır. Toplam AK Parti, MHP ve Yeniden Refah'ın milletvekili sayısı 323 civarındadır. Bu Millet İttifakı'nın çıkardığı milletvekili sayısından 111 daha fazladır. Büyük bir fark var arada." cevabını verdi.HDP'nin destek vermesi halinde bile Cumhur İttifakı'nın sayısına ulaşılamadığını belirten Şener, yine Cumhur İttifakı'nın Mecliste tek başına kanun çıkarma yetkisine sahip olduğunu ve her konuda Meclisten istediği kanunu çıkaracak vaziyette olduğunu dile getirdi.

