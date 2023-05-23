Özlem Zengin: Bu ülkede kadın hakları denince akla gelen parti AK Parti

"Böyle bir endişeye gerek yok. AK Parti kadın hakları konusunda bir ton iş yaptı. En önemlisi başörtüsüyle ilgili yasakların kalkmasıdır. Bu ülkede kadın hakları denince akla gelen parti AK Parti. Yeniden Refah Partisi kadınların aleyhine konuşmuyor. Türkiye'de kadınların hem çalışma hayatına katılması hem siyasete atılması için AK Parti çok adım attı. Kadınların hakları korunacak. Uygulamayla ilgili sorunlar varsa bunlar izale edilecek."