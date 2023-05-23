https://sputniknews.com.tr/20230523/ak-partili-ozlem-zengin-bu-ulkede-kadin-haklari-denince-akla-gelen-parti-ak-parti-1071450440.html
Özlem Zengin: Bu ülkede kadın hakları denince akla gelen parti AK Parti
Özlem Zengin: Bu ülkede kadın hakları denince akla gelen parti AK Parti
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin katıldığı bir canlı yayında, "Bu ülkede kadın hakları denince akla gelen parti AK Parti. Yeniden Refah Partisi... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T14:42+0300
2023-05-23T14:42+0300
2023-05-23T14:45+0300
türkiye
özlem zengin
6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Zengin, 6284 sayılı kanunla ilgili bir soruya verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230505/ak-partili-zengin-bosanma-suresinin-ortalama-5-yil-oldugu-bir-yerde-siddeti-dusuremezsiniz-1070653158.html
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özlem zengin, 6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun
özlem zengin, 6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun
Özlem Zengin: Bu ülkede kadın hakları denince akla gelen parti AK Parti
14:42 23.05.2023 (güncellendi: 14:45 23.05.2023) Abone ol
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin katıldığı bir canlı yayında, "Bu ülkede kadın hakları denince akla gelen parti AK Parti. Yeniden Refah Partisi kadınların aleyhine konuşmuyor" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.
Zengin, 6284 sayılı kanunla ilgili bir soruya verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:
"Böyle bir endişeye gerek yok. AK Parti kadın hakları konusunda bir ton iş yaptı. En önemlisi başörtüsüyle ilgili yasakların kalkmasıdır. Bu ülkede kadın hakları denince akla gelen parti AK Parti. Yeniden Refah Partisi kadınların aleyhine konuşmuyor. Türkiye'de kadınların hem çalışma hayatına katılması hem siyasete atılması için AK Parti çok adım attı. Kadınların hakları korunacak. Uygulamayla ilgili sorunlar varsa bunlar izale edilecek."