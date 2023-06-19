https://sputniknews.com.tr/20230619/ukrayna-ne-kadar-verirlerse-versinler-savas-bitene-kadar-silah-az-olacak-1072635193.html
Ukrayna: Ne kadar verirlerse versinler savaş bitene kadar silah az olacak
Ukrayna: Ne kadar verirlerse versinler savaş bitene kadar silah az olacak
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, savaş bitene kadar, ne kadar verirlerse versinler silah miktarının yetersiz olacağını savundu. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T23:36+0300
2023-06-19T23:36+0300
2023-06-19T23:36+0300
ukrayna krizi
ukrayna
askeri yardım
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Ukrayna televizyonuna konuşan Kuleba, “Kazandığımız gün, silah miktarı yeterliydi, diye söyleyeceğim. Ama o ana kadar benim için her şey yetersiz olacak. Ne kadar verirlerse versinler yetersiz olacak, çünkü zafer yoksa yardım yetersiz demek” ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusunun en çok toplara ve zırhlı araçlara ihtiyaç duyduğunu söyleyen Kuleba, “Bunlar, güçlerimizin karşı taarruz için en çok ihtiyaç duyduğu şeyler ve bunlar her gün Ukrayna’ya geliyor” dedi.NATO Zirvesi’nden beklentileri değerlendiren Kuleba, üyelik yönünde gerçek adıma ihtiyaç duyduklarını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230619/svr-direktoru-nariskin-kiev-kirli-nukleer-bomba-yaratma-calismalarina-devam-ediyor-olabilir-1072628885.html
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ukrayna, askeri yardım, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
ukrayna, askeri yardım, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
Ukrayna: Ne kadar verirlerse versinler savaş bitene kadar silah az olacak
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, savaş bitene kadar, ne kadar verirlerse versinler silah miktarının yetersiz olacağını savundu.
Ukrayna televizyonuna konuşan Kuleba, “Kazandığımız gün, silah miktarı yeterliydi, diye söyleyeceğim. Ama o ana kadar benim için her şey yetersiz olacak. Ne kadar verirlerse versinler yetersiz olacak, çünkü zafer yoksa yardım yetersiz demek” ifadelerini kullandı.
Ukrayna ordusunun en çok toplara ve zırhlı araçlara ihtiyaç duyduğunu söyleyen Kuleba, “Bunlar, güçlerimizin karşı taarruz için en çok ihtiyaç duyduğu şeyler ve bunlar her gün Ukrayna’ya geliyor” dedi.
NATO Zirvesi’nden beklentileri değerlendiren Kuleba, üyelik yönünde gerçek adıma ihtiyaç duyduklarını kaydetti.