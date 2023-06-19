https://sputniknews.com.tr/20230619/turk-is-genel-baskani-atalay-erdoganla-gorustu-persembeye-kadar-neticelendirecegiz-1072633284.html

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Erdoğan'la görüştü: 'Perşembe'ye kadar neticelendireceğiz'

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Erdoğan'la görüştü: 'Perşembe'ye kadar neticelendireceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Belli bir noktaya geldik, yarın Çalışma Bakanı ile görüşeceğim. Perşembe gününe... 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T22:15+0300

2023-06-19T22:15+0300

2023-06-19T22:19+0300

politika

türk-iş

asgari ücret

ergün atalay

recep tayyip erdoğan

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ara zammın belirlenmesi için süreç devam ederken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ergün Atalay, "Perşembeyi bulmadan bir neticeye varılacağını umut ediyorum. Taleplerimizi sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim. Perşembeyi bulmaz diye umut ediyorum. Bir görelim bakalım ne çıkacak. Bizim talep ettiğimize yakın bir rakam olacağını umut ediyorum. Perşembeye kalmadan bitireceğimizi düşünüyorum. Yarın açıklanma ihtimali yüzde 50." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230618/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-asgari-ucret-ve-memur-maasi-aciklamasi-1072595055.html

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türk-iş, asgari ücret, ergün atalay, recep tayyip erdoğan