https://sputniknews.com.tr/20230619/turk-is-genel-baskani-atalay-erdoganla-gorustu-persembeye-kadar-neticelendirecegiz-1072633284.html
Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Erdoğan'la görüştü: 'Perşembe'ye kadar neticelendireceğiz'
Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Erdoğan'la görüştü: 'Perşembe'ye kadar neticelendireceğiz'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Belli bir noktaya geldik, yarın Çalışma Bakanı ile görüşeceğim. Perşembe gününe... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T22:15+0300
2023-06-19T22:15+0300
2023-06-19T22:19+0300
politika
türk-iş
asgari ücret
ergün atalay
recep tayyip erdoğan
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ara zammın belirlenmesi için süreç devam ederken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ergün Atalay, "Perşembeyi bulmadan bir neticeye varılacağını umut ediyorum. Taleplerimizi sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim. Perşembeyi bulmaz diye umut ediyorum. Bir görelim bakalım ne çıkacak. Bizim talep ettiğimize yakın bir rakam olacağını umut ediyorum. Perşembeye kalmadan bitireceğimizi düşünüyorum. Yarın açıklanma ihtimali yüzde 50." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230618/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-asgari-ucret-ve-memur-maasi-aciklamasi-1072595055.html
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türk-iş, asgari ücret, ergün atalay, recep tayyip erdoğan
türk-iş, asgari ücret, ergün atalay, recep tayyip erdoğan
Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Erdoğan'la görüştü: 'Perşembe'ye kadar neticelendireceğiz'
22:15 19.06.2023 (güncellendi: 22:19 19.06.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Belli bir noktaya geldik, yarın Çalışma Bakanı ile görüşeceğim. Perşembe gününe kadar neticenlendireceğiz." dedi.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ara zammın belirlenmesi için süreç devam ederken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ergün Atalay, "Perşembeyi bulmadan bir neticeye varılacağını umut ediyorum. Taleplerimizi sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim. Perşembeyi bulmaz diye umut ediyorum. Bir görelim bakalım ne çıkacak. Bizim talep ettiğimize yakın bir rakam olacağını umut ediyorum. Perşembeye kalmadan bitireceğimizi düşünüyorum. Yarın açıklanma ihtimali yüzde 50." dedi.