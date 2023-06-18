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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret ve memur maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret ve memur maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında asgari ücret ve memur maaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Ümit ederiz ki bu... 18.06.2023, Sputnik Türkiye
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asgari ücret 2023
cevdet yılmaz
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haber Global’de gündeme dair soruları yanıtladı. Yılmaz asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin soruya, "Ümit ederiz ki bu 3 kesim bir ortak noktada anlaşsınlar, o da enflasyona karşı çalışanlarımızın ezdirilmemesi. Bir sürü dengeyi dikkate almak durumundasınız. Bir taraftan işverenlerin de perspektifine bakmamız lazım. İşletmelerimiz de ayakta kalacak ki daha fazla insana iş imkanı sağlasınlar. Şimdiden nasıl bir sonuç çıkacağını söyleyemeyiz. Bekleyip göreceğiz" yanıtını verdi. Meclis'i işaret etti"Memur ve emeklilerin de zam beklentisi söz konusu. Bu süreç TBMM'de devam edecek. Takvimlendirme nasıl olur?" sorusunu Yılmaz, şöyle yanıtladı:
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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023, cevdet yılmaz
asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023, cevdet yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret ve memur maaşı açıklaması

22:20 18.06.2023 (güncellendi: 23:15 18.06.2023)
© AACevdet Yılmaz
Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında asgari ücret ve memur maaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Ümit ederiz ki bu üç kesim bir ortak noktada anlaşsınlar, o da enflasyona karşı çalışanlarımızın ezdirilmemesi" dedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haber Global’de gündeme dair soruları yanıtladı.
Yılmaz asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin soruya, "Ümit ederiz ki bu 3 kesim bir ortak noktada anlaşsınlar, o da enflasyona karşı çalışanlarımızın ezdirilmemesi. Bir sürü dengeyi dikkate almak durumundasınız. Bir taraftan işverenlerin de perspektifine bakmamız lazım. İşletmelerimiz de ayakta kalacak ki daha fazla insana iş imkanı sağlasınlar. Şimdiden nasıl bir sonuç çıkacağını söyleyemeyiz. Bekleyip göreceğiz" yanıtını verdi.

Meclis'i işaret etti

"Memur ve emeklilerin de zam beklentisi söz konusu. Bu süreç TBMM'de devam edecek. Takvimlendirme nasıl olur?" sorusunu Yılmaz, şöyle yanıtladı:
"Meclisimiz bayramdan sonra çalışma kararı aldı. İlk 6 ayın enflasyonunu da temmuz ayında görmüş olacağız. Bütün bunlar çerçevesinde bir değerlendirme yapılacak. Gerek asgari ücret gerek 22 bin lira en az memur maaşı meselesi, bizim seçim beyannamemizde ortaya koyduğumuz taahhütler. Biz, her zaman ne dediysek onu yapma gayreti içinde olan bir parti olduk. Dolayısıyla hiç geciktirmeden bu taahhütlerimizi temmuz ayı içeresinde gerçekleştirme yönünde bir gayret içindeyiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla, ilgili taraflarla birlikte çalışmalarını yapıyorlar. Meclisimiz son sözü söyleyecek. Burada da Meclisimizin iradesine saygı göstermek durumundayız."
Asgari ücret - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2023
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