https://sputniknews.com.tr/20230618/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-asgari-ucret-ve-memur-maasi-aciklamasi-1072595055.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret ve memur maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret ve memur maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında asgari ücret ve memur maaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Ümit ederiz ki bu... 18.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-18T22:20+0300

2023-06-18T22:20+0300

2023-06-18T23:15+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

asgari ücret 2023

cevdet yılmaz

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haber Global’de gündeme dair soruları yanıtladı. Yılmaz asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin soruya, "Ümit ederiz ki bu 3 kesim bir ortak noktada anlaşsınlar, o da enflasyona karşı çalışanlarımızın ezdirilmemesi. Bir sürü dengeyi dikkate almak durumundasınız. Bir taraftan işverenlerin de perspektifine bakmamız lazım. İşletmelerimiz de ayakta kalacak ki daha fazla insana iş imkanı sağlasınlar. Şimdiden nasıl bir sonuç çıkacağını söyleyemeyiz. Bekleyip göreceğiz" yanıtını verdi. Meclis'i işaret etti"Memur ve emeklilerin de zam beklentisi söz konusu. Bu süreç TBMM'de devam edecek. Takvimlendirme nasıl olur?" sorusunu Yılmaz, şöyle yanıtladı:

https://sputniknews.com.tr/20230618/asgari-ucrette-ikinci-gorusme-yarin-1072594307.html

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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023, cevdet yılmaz