https://sputniknews.com.tr/20230618/asgari-ucrette-ikinci-gorusme-yarin-1072594307.html

Asgari ücrette ikinci görüşme yarın: Bayram öncesi açıklanacak mı?

Asgari ücrette ikinci görüşme yarın: Bayram öncesi açıklanacak mı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. İşçi tarafının görüşmede... 18.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-18T09:55+0300

2023-06-18T09:55+0300

2023-06-18T09:56+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

asgari ücret 2023

ekonomi

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

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Asgari ücrete ara zammın belirlenmesi için süreç işliyor. Yarın saat 10.00'da taraflar ikinci kez bir araya gelecek.Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak.Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak.İşçi ve işveren tarafının temsilcileri de toplantıda olacak.İşçi kesimi taleplerini iletecekİlk toplantıda rakam telaffuz edilmemişti. Bu kez işçi kesiminin zam oranına ilişkin taleplerini iletmesi bekleniyor.Komisyon, tüketici fiyat endekslerini ve geçinme endekslerini dikkate alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın saha çalışmaları değerlendirilecek.İşçi ve işveren sendikasının çalışmaları da ele alınacak.Rakamın bayramdan önce belli olması bekleniyorAsgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.8 bin 506 lira olan mevcut asgari ücretin yeni dönemde kaç liraya yükseleceğinin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230617/asgari-ucretle-birlikte-neler-degisecek-1072585839.html

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