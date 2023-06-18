https://sputniknews.com.tr/20230618/asgari-ucrette-ikinci-gorusme-yarin-1072594307.html
Asgari ücrette ikinci görüşme yarın: Bayram öncesi açıklanacak mı?
Asgari ücrette ikinci görüşme yarın: Bayram öncesi açıklanacak mı?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. İşçi tarafının görüşmede... 18.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-18T09:55+0300
2023-06-18T09:55+0300
2023-06-18T09:56+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret 2023
ekonomi
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
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Asgari ücrete ara zammın belirlenmesi için süreç işliyor. Yarın saat 10.00'da taraflar ikinci kez bir araya gelecek.Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak.Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak.İşçi ve işveren tarafının temsilcileri de toplantıda olacak.İşçi kesimi taleplerini iletecekİlk toplantıda rakam telaffuz edilmemişti. Bu kez işçi kesiminin zam oranına ilişkin taleplerini iletmesi bekleniyor.Komisyon, tüketici fiyat endekslerini ve geçinme endekslerini dikkate alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın saha çalışmaları değerlendirilecek.İşçi ve işveren sendikasının çalışmaları da ele alınacak.Rakamın bayramdan önce belli olması bekleniyorAsgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.8 bin 506 lira olan mevcut asgari ücretin yeni dönemde kaç liraya yükseleceğinin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230617/asgari-ucretle-birlikte-neler-degisecek-1072585839.html
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asgari ücret ne kadar,asgari ücret ne kadar olacak,asgari ücret belli oldu mu
Asgari ücrette ikinci görüşme yarın: Bayram öncesi açıklanacak mı?
09:55 18.06.2023 (güncellendi: 09:56 18.06.2023) Abone ol
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. İşçi tarafının görüşmede, taleplerini masaya getirmesi bekleniyor.
Asgari ücrete ara zammın belirlenmesi için süreç işliyor. Yarın saat 10.00'da taraflar ikinci kez bir araya gelecek.
Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak.
İşçi ve işveren tarafının temsilcileri de toplantıda olacak.
İşçi kesimi taleplerini iletecek
İlk toplantıda rakam telaffuz edilmemişti. Bu kez işçi kesiminin zam oranına ilişkin taleplerini iletmesi bekleniyor.
Komisyon, tüketici fiyat endekslerini ve geçinme endekslerini dikkate alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın saha çalışmaları değerlendirilecek.
İşçi ve işveren sendikasının çalışmaları da ele alınacak.
Rakamın bayramdan önce belli olması bekleniyor
Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.
8 bin 506 lira olan mevcut asgari ücretin yeni dönemde kaç liraya yükseleceğinin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.