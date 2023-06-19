https://sputniknews.com.tr/20230619/sosyal-medyada-canli-yayin-yaparken-sarampole-uctular-1072607236.html

Sosyal medyada canlı yayın yaparken şarampole uçtular

Sosyal medyada canlı yayın yaparken şarampole uçtular

Kütahya'da sosyal medyadan canlı yayın yapıldığı sırada devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T11:08+0300

2023-06-19T11:08+0300

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kaza

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Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 12. kilometresinde bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ekipler, araçtaki İdris Demir'in (23) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.Yaralanan Mustafa Pınar (24), 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Demir'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.Araçtaki gençlerin, kaza esnasında sosyal medyadan canlı yayın yaptığı öğrenildi.

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