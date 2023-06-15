https://sputniknews.com.tr/20230615/izmirde-olduren-yaris-1-olu-1i-bebek-2-yarali-1072468325.html

İzmir’de öldüren yarış: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı

İzmir’de öldüren yarış: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde başka bir otomobil ile yarış halinde olan araç park halindeki kamyonete çarptı. Kazada biri bebek 2 kişi yaralanırken, kamyonet... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T08:09+0300

2023-06-15T08:09+0300

2023-06-15T08:09+0300

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izmir

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, biri bebek 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, kamyonetin sürücüsü, Dokuz Eylül Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki bir büfede yiyecek almak için durdu.Bu sırada yarış halinde oldukları iddia edilen ve sürücülerinin kimliği henüz bilinmeyen 35 ENG 73 plakalı otomobil kamyonete çarparken, yoldan çıkan 35 BOS 208 plakalı otomobil ise demir korkuluklara çarparak durabildi.Kazanın şiddetiyle kamyonet, önündeki otomobile çarparak devrildi.Kamyonette bulunan İ.Ö. (31) ile 7 aylık bebeği Ö.A.Ö, savruldukları aracın altında kaldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla anne ve bebeği aracın altından çıkarıldı.Ağır yaralanan anne Ö., kaldırıldığı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebeğin ise tedavisi sürüyor.Sürücülerden biri olay yerinden kaçtıÖte yandan yaralanan 35 ENG 73 plakalı otomobilin sürücüsü, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerince araç içerisinde yapılan incelemede bir av tüfeği bulundu.Demir korkuluklara savrulan aracın sürücüsü ise kaza sonrası olay yerinde kaçtı.Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.Büfede çalışan ve kazayı gören Ahmetcan Kurtaran, "Sandviç yaparken bir anda karartı ve kamyonun uçtuğunu gördüm. Kendimi dışarı attığımda kadın yerdeydi. Ona yardımcı oldum. Kamyonetin sağ tarafından da kaldırıp bebeği çıkardık. Bu kadarını gördüm" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230612/avustralyada-30-yilin-en-kotu-otobus-kazasi-10-olu-11-yarali-1072338199.html

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trafik, trafik kazası, izmir