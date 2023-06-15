İzmir’de öldüren yarış: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kur farkını değerlendiren İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: İlaç sıkıntısı yaşıyoruz
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
CHP'nin 'değişim formülü' ne anlatıyor?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kabine bugün ekonomi ana gündemli toplanıyor
12:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu pazartesi günü toplanacak
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
101 dk
Z RAPORU
Kabine Toplantısı
20:45
34 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve 2 kilo ağırlığında mesane taşı!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Canlı
09:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
Canlı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230615/izmirde-olduren-yaris-1-olu-1i-bebek-2-yarali-1072468325.html
İzmir’de öldüren yarış: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı
İzmir’de öldüren yarış: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı
İzmir’in Gaziemir ilçesinde başka bir otomobil ile yarış halinde olan araç park halindeki kamyonete çarptı. Kazada biri bebek 2 kişi yaralanırken, kamyonet... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T08:09+0300
2023-06-15T08:09+0300
türkiye
trafik
trafik kazası
izmir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0f/1072468304_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_848281902b13daa879a578e4d4f217da.jpg
İzmir'in Gaziemir ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, biri bebek 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, kamyonetin sürücüsü, Dokuz Eylül Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki bir büfede yiyecek almak için durdu.Bu sırada yarış halinde oldukları iddia edilen ve sürücülerinin kimliği henüz bilinmeyen 35 ENG 73 plakalı otomobil kamyonete çarparken, yoldan çıkan 35 BOS 208 plakalı otomobil ise demir korkuluklara çarparak durabildi.Kazanın şiddetiyle kamyonet, önündeki otomobile çarparak devrildi.Kamyonette bulunan İ.Ö. (31) ile 7 aylık bebeği Ö.A.Ö, savruldukları aracın altında kaldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla anne ve bebeği aracın altından çıkarıldı.Ağır yaralanan anne Ö., kaldırıldığı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebeğin ise tedavisi sürüyor.Sürücülerden biri olay yerinden kaçtıÖte yandan yaralanan 35 ENG 73 plakalı otomobilin sürücüsü, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerince araç içerisinde yapılan incelemede bir av tüfeği bulundu.Demir korkuluklara savrulan aracın sürücüsü ise kaza sonrası olay yerinde kaçtı.Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.Büfede çalışan ve kazayı gören Ahmetcan Kurtaran, "Sandviç yaparken bir anda karartı ve kamyonun uçtuğunu gördüm. Kendimi dışarı attığımda kadın yerdeydi. Ona yardımcı oldum. Kamyonetin sağ tarafından da kaldırıp bebeği çıkardık. Bu kadarını gördüm" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230612/avustralyada-30-yilin-en-kotu-otobus-kazasi-10-olu-11-yarali-1072338199.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0f/1072468304_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a26410069fd1a0768ca61e44a9d1ce1c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
trafik, trafik kazası, izmir
trafik, trafik kazası, izmir

İzmir’de öldüren yarış: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı

08:09 15.06.2023
İzmir
İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
Abone olTelegram
İzmir’in Gaziemir ilçesinde başka bir otomobil ile yarış halinde olan araç park halindeki kamyonete çarptı. Kazada biri bebek 2 kişi yaralanırken, kamyonet içerisinde bulunan 31 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, biri bebek 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kamyonetin sürücüsü, Dokuz Eylül Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki bir büfede yiyecek almak için durdu.
Bu sırada yarış halinde oldukları iddia edilen ve sürücülerinin kimliği henüz bilinmeyen 35 ENG 73 plakalı otomobil kamyonete çarparken, yoldan çıkan 35 BOS 208 plakalı otomobil ise demir korkuluklara çarparak durabildi.
Kazanın şiddetiyle kamyonet, önündeki otomobile çarparak devrildi.
Kamyonette bulunan İ.Ö. (31) ile 7 aylık bebeği Ö.A.Ö, savruldukları aracın altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla anne ve bebeği aracın altından çıkarıldı.
Ağır yaralanan anne Ö., kaldırıldığı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebeğin ise tedavisi sürüyor.

Sürücülerden biri olay yerinden kaçtı

Öte yandan yaralanan 35 ENG 73 plakalı otomobilin sürücüsü, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerince araç içerisinde yapılan incelemede bir av tüfeği bulundu.
Demir korkuluklara savrulan aracın sürücüsü ise kaza sonrası olay yerinde kaçtı.
Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Büfede çalışan ve kazayı gören Ahmetcan Kurtaran, "Sandviç yaparken bir anda karartı ve kamyonun uçtuğunu gördüm. Kendimi dışarı attığımda kadın yerdeydi. Ona yardımcı oldum. Kamyonetin sağ tarafından da kaldırıp bebeği çıkardık. Bu kadarını gördüm" dedi.
Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kaza, Avustralya'da son 30 yılın en feci trafik kazası olarak tarihe geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
DÜNYA
Avustralya’da 30 yılın en kötü otobüs kazası: 10 ölü, 11 yaralı
12 Haziran , 15:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала