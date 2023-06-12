https://sputniknews.com.tr/20230612/avustralyada-30-yilin-en-kotu-otobus-kazasi-10-olu-11-yarali-1072338199.html
Avustralya’da 30 yılın en kötü otobüs kazası: 10 ölü, 11 yaralı
Avustralya’da 30 yılın en kötü otobüs kazası: 10 ölü, 11 yaralı
Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kaza, Avustralya'da son 30 yılın en... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T15:44+0300
2023-06-12T15:44+0300
2023-06-12T15:44+0300
dünya
asya & pasifik
avustralya
otobüs
otobüs kazası
trafik kazası
ölü
yaralı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0c/1072338729_0:9:771:442_1920x0_80_0_0_43e4258e8172f4e6f1373e77f655eb01.png
Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde yer alan Hunter bölgesinde düğünden dönen konukları taşıyan yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Yerel saatle 23.30 sularında yaşanan kazada, 10 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Ülkede son 30 yılın en feci trafik kazası olarak kayıtlara geçen olayda polis, 18 yolcunun ise kazadan yara almadan kurtulduğunu açıkladı. Yaralanan 58 yaşındaki otobüs şoförü, polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Başbakandan taziye mesajıAvustralya Başbakanı Anthony Albanese, hayatını kaybeden ve yaralananların ailelerine 'en derin taziyelerini' iletti.Albanese gazetecilere verdiği demeçte, "Hepimiz bir düğüne gitmenin sevincini biliriz. Güzel bir yerde böylesine neşeli bir günün böylesine korkunç can kaybı ve yaralanmalarla sona ermesi çok acımasız, çok üzücü ve çok adaletsiz” dedi.Yeni Güney Galler eyaletindeki en kötü iki otobüs kazası, 1989'da iki ay arayla meydana gelmiş ve kazalarda 35 ve 21 kişi yaşamını yitirmişti. 1973'te de bir turist otobüsünün fren arızası nedeniyle yokuş aşağı yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230605/avustralyanin-en-korkunc-seri-katili-masum-ilan-edildi-1072024089.html
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0c/1072338729_27:0:711:513_1920x0_80_0_0_25609ba09a4c5234a70d5c9d0959ed59.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
asya & pasifik, avustralya, otobüs, otobüs kazası, trafik kazası, ölü, yaralı
asya & pasifik, avustralya, otobüs, otobüs kazası, trafik kazası, ölü, yaralı
Avustralya’da 30 yılın en kötü otobüs kazası: 10 ölü, 11 yaralı
Abone ol
Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kaza, Avustralya'da son 30 yılın en feci trafik kazası olarak tarihe geçti.
Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde yer alan Hunter bölgesinde düğünden dönen konukları taşıyan yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı.
Yerel saatle 23.30 sularında yaşanan kazada, 10 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.
Ülkede son 30 yılın en feci trafik kazası olarak kayıtlara geçen olayda polis, 18 yolcunun ise kazadan yara almadan kurtulduğunu açıkladı.
Yaralanan 58 yaşındaki otobüs şoförü, polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Başbakandan taziye mesajı
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, hayatını kaybeden ve yaralananların ailelerine 'en derin taziyelerini' iletti.
Albanese gazetecilere verdiği demeçte, "Hepimiz bir düğüne gitmenin sevincini biliriz. Güzel bir yerde böylesine neşeli bir günün böylesine korkunç can kaybı ve yaralanmalarla sona ermesi çok acımasız, çok üzücü ve çok adaletsiz” dedi.
Yeni Güney Galler eyaletindeki en kötü iki otobüs kazası, 1989'da iki ay arayla meydana gelmiş ve kazalarda 35 ve 21 kişi yaşamını yitirmişti. 1973'te de bir turist otobüsünün fren arızası nedeniyle yokuş aşağı yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetmişti.