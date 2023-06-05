https://sputniknews.com.tr/20230605/avustralyanin-en-korkunc-seri-katili-masum-ilan-edildi-1072024089.html

'Avustralya'nın en korkunç seri katili' masum ilan edildi

'Avustralya'nın en korkunç seri katili' masum ilan edildi

Avustralya'da 4 çocuğunu öldürdüğü suçlamasıyla 20 yıl hapis yatan anne, çocuklarının katili olmadığına yönelik elde edilen yeni bulgular sayesinde serbest... 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T11:53+0300

2023-06-05T11:53+0300

2023-06-05T11:54+0300

dünya

avustralya

anne

çocuk

cinayet

masum

tahliye

serbest

kathleen folbigg

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Yeni Güney Galler (NSW) Başsavcısı Michael Daley, Mayıs 2022'de başlatılan ve 1 yıl süren soruşturma sonucunda, çocukların doğal yollardan ölmüş olabileceğine ilişkin yeni kanıtların ortaya çıkması nedeniyle 55 yaşındaki anne Kathleen Folbigg'in affedildiğini belirtti.Yeni kanıtların, Folbigg'in suçluluğu konusunda makul şüpheler ortaya çıkardığını kaydeden Daley, konu hakkında kesin görüşe vardığını söyledi.Daley, NWS Valisi Margaret Beazley ile görüştüğünü ve Vali'nin de Folbigg'in şartsız tahliyesi için af kararı imzaladığını ifade etti. Folbigg basında 'masum bebeklerini öldüren cani anne', 'Avustralya'nın en korkunç seri katili' olarak anılıyordu.Kathleen Folbigg, 1989-1999 döneminde en küçüğü 19 günlük, en büyüğü 19 aylık 4 çocuğunu öldürmekten suçlu bulunarak 2003'te 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Folbigg'in 2 çocuğunun nadir görülen bir genetik mutasyon taşıdığına yönelik 2018'de yeni bulgular elde edilmişti.Bunun üzerine 2021'de bilim insanları ve uzmanlardan oluşan 90 kişilik bir grup, çocukların ölümünün nadir görülen genetik hastalıklardan kaynaklanmış olabileceğini belirterek, Folbigg'in serbest bırakılması için dilekçe yazmıştı.Folbigg'in hapis cezası, 2033'te sona erecekti.

https://sputniknews.com.tr/20210308/avustralyali-cani-annenin-imdadina-18-yil-sonra-bilim-yetisti-derhal-affedin-cunku-4-bebek-genetik-1043981383.html

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avustralya, anne, çocuk, cinayet, masum, tahliye, serbest, kathleen folbigg