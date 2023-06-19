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https://sputniknews.com.tr/20230619/pakistan-gocmen-teknesi-faciasinda-300-vatandasimiz-oldu--1072603906.html
Pakistan: Göçmen teknesi faciasında 300 vatandaşımız öldü
Pakistan: Göçmen teknesi faciasında 300 vatandaşımız öldü
Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sanjrani, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında meydana gelen göçmen teknesi faciasında 300 Pakistanlının yaşamını... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T10:05+0300
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dünya
pakistan
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tekne
tekne kazası
tekne faciası
göçmen teknesi
göçmen
kaçak göçmen
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On binlerce kişi savaş, yoksulluk ve diğer olumsuz şartlardan ötürü ülkelerinden kaçarken Yunanistan açıklarında meydana gelen tekne faciası, AB'nin karşı karşıya olduğu göçmen krizini gözler önüne seren son trajedi oldu.Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani dün yaptığı açıklamada, ölenlerin yaslı ailelerine taziyelerini göndererek rakamları açıkladı.Faciada 300 Pakistanlının hayatını kaybettiğini söyleyen Sanjrani, "Vefat edenlerin ebedi huzuru bulmaları için dua ediyoruz. Bu yıkıcı olay, iğrenç yasa dışı insan kaçakçılığı eylemini acilen ele alma ve kınama ihtiyacının bir kez daha gösteriyor" dedi. Yunan makamları henüz Pakistan'ın açıkladığı ölü sayısını doğrulamadı.Kurtulanların ifadeleriyle detaylar ortaya çıkıyorYunan Sahil Güvenliğinin trajedideki rolünü 'örtbas edip etmediğine' dair sorular artarken, tekneden kurtulanların basına sızan ifadeleriyle birlikte korkunç ayrıntılar ortaya çıkıyor.Hayatta kalanlardan alınan yeni ifadeler, kadın ve çocukların bagaj bölümünde seyahat etmeye zorlandığını ve Pakistanlıların teknenin en tehlikeli kısmına mahkum edildiğini gösteriyor.Pakistanlıların güverte altına zorlandığı, diğer milletlerden göçmenlerin ise alaboradan kurtulma şanslarının çok daha yüksek olduğu üst güverteye çıkmalarına izin verildiği belirtildi. Hayatta kalanlardan birinin aktardığına göre teknedeki koşullar o kadar 'iç karartıcıydı' ki, batmadan önce bile tatlı suyun bitmesinden ötürü 6 kişi yaşamını yitirmişti.Faslı-İtalyan bir sosyal hizmet görevlisi ve aktivist olan Nawal Soufi, yolcuların batmadan bir gün önce yardım için 'yalvardıklarını' söyledi. Soufi, "Bu insanların o an herhangi bir otorite tarafından kurtarılmak istediklerine tanıklık edebilirim" dedi. Hayatta kalanlar arasında hiçbir kadın veya çocuğun olmadığı düşünülürken, Pakistan'dan gelen raporlar, yüzlerce vatandaşının ölmüş olabileceğini gösteriyor. Pakistan basını, 135'i Keşmir'in Pakistan tarafından olmak üzere en az 298 Pakistanlının öldüğünü aktardı.'Ulusal yas' ilan edildiPakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Mora Yarımadası açıklarında batan balıkçı teknesinde aralarında Pakistanlıların da bulunduğu 78 kaçak göçmenin yaşamını yitirmesinin ardından yarın tüm ülkede bir günlük 'ulusal yas' ilan edilmesi kararı aldı.Ulusal yas kapsamında tüm kamu binalarında bayraklar yarıya indirildi.Öte yandan, Şerif’in talimatı doğrultusunda olayın araştırılması için 4 kişilik soruşturma komitesi kuruldu. Komitenin, bir hafta içerisinde Şerif’e rapor sunması bekleniyor.Göçmenler kişi başı 210-250 bin lira ödüyorAzad Cammu Keşmir polisi, Pakistan’dan Ortadoğu ve Afrika üzerinden Avrupa’ya yapılan insan kaçakçılığı faaliyetlerinde bağlantıları olduğu gerekçesiyle 10 kişiyi gözaltına aldı.Azad Cammu Keşmir’in Kotli bölgesinde görevli Komiser Muhammed Riaz Mughal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azad Cammu Keşmir’den 21 kişinin Mora açıklarında batan teknede bulunduğunu ancak bu kişilerin kayıp olduğunu aktardı.Mughal, devam eden soruşturma kapsamında, Pakistanlı kaçak göçmenlerin kaçakçılara kişi başı yaklaşık 210-250 bin lira civarında para ödediğini belirterek, "Parayı verenler önce yasal yoldan Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçakla gidiyor. Oradan da Mısır ve Libya’ya geçiyorlar. Libya’dan da yasa dışı şekilde Akdeniz’deki yolculuk başlıyor" dedi.Yunan Sahil Güvenliği: Kurtarılan göçmenlerin 12'si Pakistan vatandaşıYunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta uluslararası sularda 14 Haziran'da, yasadışı göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.Olayda 78 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.Yunan Sahil Güvenliği, kurtarılan göçmenlerin 47'sinin Suriye, 43'ünün Mısır, 12'sinin Pakistan ve 2'sinin Filistin vatandaşı olduğunu açıklamıştı.Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre, teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230619/78-gocmenin-oldugu-tekne-denizde-7-saat-hareketsiz-beklemis-yunanistan-mercek-altinda-1072598998.html
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pakistan, senato, başkan, tekne, tekne kazası, tekne faciası, göçmen teknesi, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi
pakistan, senato, başkan, tekne, tekne kazası, tekne faciası, göçmen teknesi, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi

Pakistan: Göçmen teknesi faciasında 300 vatandaşımız öldü

10:05 19.06.2023 (güncellendi: 10:27 19.06.2023)
© AFP 2023 / ANGELOS TZORTZINISPakistan Senatosu Başkanı, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında meydana gelen göçmen teknesi faciasında 300 Pakistanlının yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Pakistan Senatosu Başkanı, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında meydana gelen göçmen teknesi faciasında 300 Pakistanlının yaşamını yitirdiğini açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© AFP 2023 / ANGELOS TZORTZINIS
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Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sanjrani, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında meydana gelen göçmen teknesi faciasında 300 Pakistanlının yaşamını yitirdiğini açıkladı.
On binlerce kişi savaş, yoksulluk ve diğer olumsuz şartlardan ötürü ülkelerinden kaçarken Yunanistan açıklarında meydana gelen tekne faciası, AB'nin karşı karşıya olduğu göçmen krizini gözler önüne seren son trajedi oldu.
Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani dün yaptığı açıklamada, ölenlerin yaslı ailelerine taziyelerini göndererek rakamları açıkladı.
Faciada 300 Pakistanlının hayatını kaybettiğini söyleyen Sanjrani, "Vefat edenlerin ebedi huzuru bulmaları için dua ediyoruz. Bu yıkıcı olay, iğrenç yasa dışı insan kaçakçılığı eylemini acilen ele alma ve kınama ihtiyacının bir kez daha gösteriyor" dedi.
Yunan makamları henüz Pakistan'ın açıkladığı ölü sayısını doğrulamadı.

Kurtulanların ifadeleriyle detaylar ortaya çıkıyor

Yunan Sahil Güvenliğinin trajedideki rolünü 'örtbas edip etmediğine' dair sorular artarken, tekneden kurtulanların basına sızan ifadeleriyle birlikte korkunç ayrıntılar ortaya çıkıyor.
Hayatta kalanlardan alınan yeni ifadeler, kadın ve çocukların bagaj bölümünde seyahat etmeye zorlandığını ve Pakistanlıların teknenin en tehlikeli kısmına mahkum edildiğini gösteriyor.
Pakistanlıların güverte altına zorlandığı, diğer milletlerden göçmenlerin ise alaboradan kurtulma şanslarının çok daha yüksek olduğu üst güverteye çıkmalarına izin verildiği belirtildi.
Hayatta kalanlardan birinin aktardığına göre teknedeki koşullar o kadar 'iç karartıcıydı' ki, batmadan önce bile tatlı suyun bitmesinden ötürü 6 kişi yaşamını yitirmişti.
Faslı-İtalyan bir sosyal hizmet görevlisi ve aktivist olan Nawal Soufi, yolcuların batmadan bir gün önce yardım için 'yalvardıklarını' söyledi.
Soufi, "Bu insanların o an herhangi bir otorite tarafından kurtarılmak istediklerine tanıklık edebilirim" dedi.
Hayatta kalanlar arasında hiçbir kadın veya çocuğun olmadığı düşünülürken, Pakistan'dan gelen raporlar, yüzlerce vatandaşının ölmüş olabileceğini gösteriyor.
Pakistan basını, 135'i Keşmir'in Pakistan tarafından olmak üzere en az 298 Pakistanlının öldüğünü aktardı.

'Ulusal yas' ilan edildi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Mora Yarımadası açıklarında batan balıkçı teknesinde aralarında Pakistanlıların da bulunduğu 78 kaçak göçmenin yaşamını yitirmesinin ardından yarın tüm ülkede bir günlük 'ulusal yas' ilan edilmesi kararı aldı.
Ulusal yas kapsamında tüm kamu binalarında bayraklar yarıya indirildi.
Öte yandan, Şerif’in talimatı doğrultusunda olayın araştırılması için 4 kişilik soruşturma komitesi kuruldu. Komitenin, bir hafta içerisinde Şerif’e rapor sunması bekleniyor.

Göçmenler kişi başı 210-250 bin lira ödüyor

Azad Cammu Keşmir polisi, Pakistan’dan Ortadoğu ve Afrika üzerinden Avrupa’ya yapılan insan kaçakçılığı faaliyetlerinde bağlantıları olduğu gerekçesiyle 10 kişiyi gözaltına aldı.
Azad Cammu Keşmir’in Kotli bölgesinde görevli Komiser Muhammed Riaz Mughal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azad Cammu Keşmir’den 21 kişinin Mora açıklarında batan teknede bulunduğunu ancak bu kişilerin kayıp olduğunu aktardı.
Mughal, devam eden soruşturma kapsamında, Pakistanlı kaçak göçmenlerin kaçakçılara kişi başı yaklaşık 210-250 bin lira civarında para ödediğini belirterek, "Parayı verenler önce yasal yoldan Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçakla gidiyor. Oradan da Mısır ve Libya’ya geçiyorlar. Libya’dan da yasa dışı şekilde Akdeniz’deki yolculuk başlıyor" dedi.

Yunan Sahil Güvenliği: Kurtarılan göçmenlerin 12'si Pakistan vatandaşı

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta uluslararası sularda 14 Haziran'da, yasadışı göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.
Olayda 78 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.
Yunan Sahil Güvenliği, kurtarılan göçmenlerin 47'sinin Suriye, 43'ünün Mısır, 12'sinin Pakistan ve 2'sinin Filistin vatandaşı olduğunu açıklamıştı.
Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre, teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.
Yunanistan açıklarında batan ve içinde çok sayıda göçmenin can verdiği teknenin, kaza öncesi denizde yaklaşık 7 saat hareketsiz beklediği ortaya çıkarken, Yunan yetkililerinin verdiği bilgiler sorgulanıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
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78 göçmenin öldüğü tekne denizde 7 saat hareketsiz beklemiş: Yunanistan mercek altında
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