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https://sputniknews.com.tr/20230619/78-gocmenin-oldugu-tekne-denizde-7-saat-hareketsiz-beklemis-yunanistan-mercek-altinda-1072598998.html
78 göçmenin öldüğü tekne denizde 7 saat hareketsiz beklemiş: Yunanistan mercek altında
78 göçmenin öldüğü tekne denizde 7 saat hareketsiz beklemiş: Yunanistan mercek altında
Yunanistan açıklarında batan ve içinde çok sayıda göçmenin can verdiği teknenin, kaza öncesi denizde yaklaşık 7 saat hareketsiz beklediği ortaya çıkarken... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T00:16+0300
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dünya
yunanistan
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
tekne
tekne kazası
facia
avrupa
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Küresel gemi takip istihbarat sitesi MarineTraffic'ten alınan izleme verilerine göre, Yunan hükümetinin iddiasının aksine 78 kişinin öldüğü tekne yaklaşık 7 saat denizde hareketsiz bekledi.Yunan sahil güvenliği teknenin hareketsiz kalmadığını ve o saatlerde İtalya'ya doğru hareket halinde olduğunu iddia ederken, Yunan yetkililer, gemiden herhangi bir yardım çağrısı gelmediğini ve son ana kadar gemidekilerin tehlikede olmadıklarını ileri sürüyor.Birleşmiş Milletler (BM), Yunan hükümetinin, tekne kazasına yönelik uyguladığı prosedürlere ilişkin soruşturma çağrısında bulundu.Yunan hükümetinden, iddialara henüz cevap gelmedi.Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı Frontex'in Direktörü Hans Leijtens, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan ve alabora olan balıkçı teknesini tespit ettiklerini ve Yunanistan yerel makamlarına bildirdiklerini söylemişti.Yunanistan açıklarındaki faciaYunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta uluslararası sularda 14 Haziran'da, yasadışı göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.Olayda 78 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.Yunanistan’da Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras da olayla ilgili bilgi almak için kurtarılan göçmenlerin götürüldüğü Kalamata Limanı'nı ziyaret etmiş, kurtulan göçmenlerin kendisine Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, tekneyi İtalyan sularına doğru itmeye çalıştığını söylediğini aktarmıştı.Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, teknenin alabora olmasıyla aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500 kişinin kaybolduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230616/korkunc-bir-trajedi-yunanistan-aciklarindaki-tekne-faciasinda-500e-yakin-kisi-kayboldu-1072548622.html
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yunanistan, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, tekne, tekne kazası, facia, avrupa
yunanistan, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, tekne, tekne kazası, facia, avrupa

78 göçmenin öldüğü tekne denizde 7 saat hareketsiz beklemiş: Yunanistan mercek altında

00:16 19.06.2023
© AFP 2023 / ANGELOS TZORTZINISYunanistan açıklarında batan ve içinde çok sayıda göçmenin can verdiği teknenin, kaza öncesi denizde yaklaşık 7 saat hareketsiz beklediği ortaya çıkarken, Yunan yetkililerinin verdiği bilgiler sorgulanıyor.
Yunanistan açıklarında batan ve içinde çok sayıda göçmenin can verdiği teknenin, kaza öncesi denizde yaklaşık 7 saat hareketsiz beklediği ortaya çıkarken, Yunan yetkililerinin verdiği bilgiler sorgulanıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© AFP 2023 / ANGELOS TZORTZINIS
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Yunanistan açıklarında batan ve içinde çok sayıda göçmenin can verdiği teknenin, kaza öncesi denizde yaklaşık 7 saat hareketsiz beklediği ortaya çıkarken, Yunan yetkililerinin verdiği bilgiler sorgulanıyor.
Küresel gemi takip istihbarat sitesi MarineTraffic'ten alınan izleme verilerine göre, Yunan hükümetinin iddiasının aksine 78 kişinin öldüğü tekne yaklaşık 7 saat denizde hareketsiz bekledi.
Yunan sahil güvenliği teknenin hareketsiz kalmadığını ve o saatlerde İtalya'ya doğru hareket halinde olduğunu iddia ederken, Yunan yetkililer, gemiden herhangi bir yardım çağrısı gelmediğini ve son ana kadar gemidekilerin tehlikede olmadıklarını ileri sürüyor.
Birleşmiş Milletler (BM), Yunan hükümetinin, tekne kazasına yönelik uyguladığı prosedürlere ilişkin soruşturma çağrısında bulundu.
Yunan hükümetinden, iddialara henüz cevap gelmedi.
Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı Frontex'in Direktörü Hans Leijtens, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan ve alabora olan balıkçı teknesini tespit ettiklerini ve Yunanistan yerel makamlarına bildirdiklerini söylemişti.

Yunanistan açıklarındaki facia

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta uluslararası sularda 14 Haziran'da, yasadışı göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.
Olayda 78 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.
Yunanistan’da Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras da olayla ilgili bilgi almak için kurtarılan göçmenlerin götürüldüğü Kalamata Limanı'nı ziyaret etmiş, kurtulan göçmenlerin kendisine Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, tekneyi İtalyan sularına doğru itmeye çalıştığını söylediğini aktarmıştı.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, teknenin alabora olmasıyla aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500 kişinin kaybolduğunu açıklamıştı.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olmasıyla ilgili faciada, şu ana kadar 78 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500 kişinin kaybolduğunu belirtti. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
DÜNYA
'Korkunç bir trajedi': Yunanistan açıklarındaki tekne faciasında 500'e yakın kişi kayboldu
16 Haziran , 16:36
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