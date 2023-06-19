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https://sputniknews.com.tr/20230619/moskovada-17-uluslararasi-caykovskiy-muzik-yarismasi-basladi-1072633496.html
Moskova’da 17. Uluslararası Çaykovskiy Müzik Yarışması başladı
Moskova’da 17. Uluslararası Çaykovskiy Müzik Yarışması başladı
Rusya’nın başkenti Moskova’da başlayan 17. Uluslararası Çaykovskiy Müzik Yarışması’na 23 ülkeden 236 sanatçı katılıyor. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T22:26+0300
2023-06-19T22:26+0300
yaşam
rusya
pyotr ilyiç çaykovskiy
yarışma
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Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Hasım ülkelerin Rus kültürünü iptal etme girişimlerine rağmen Rusya’da Pyotr İlyiç Çaykovskiy’in adını taşıyan 17. Uluslararası Yarışması’nın başlamasından dolayı çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.Golikova, “41 ülkeden 742 başvuru aldık. Yarışmaya, aralarında Avrupa, Asya ülkeleri ve ABD olmak üzere 23 ülkeden 236 sanatçı seçildi. Bu, müziğin sınır tanımadığı ve sanatın siyaset dışında olduğu anlamına geliyor” dedi.Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova, farklı ülkelerden genç yeteneklerin gelmesi ve performanslarını sergilemesi için koşullar yaratmak olan görevi başarıyla yerine getirdiklerini kaydederek, “Değerli bir jüri toplamak, bu yıl 65. yıldönümü kutlanan yarışmanın olması gerektiği gibi gerçekleşmesi bizim için inanılmaz derecede önemliydi” diye konuştu.Rus Bakan, yarışmanın tüm turlarının internetten canlı yayınlanacağını kaydetti.17. Uluslararası Çaykovskiy Müzik Yarışması Organizasyon Komitesi Eş Başkanı Valeriy Gergiyev, “Her zaman klasik dünyanın en büyük müzik yarışması olarak kabul edilen bu yarışmanın, jüri üyeleri ve yarışmacılar olmak üzere tüm müzisyenler için unutulmaz ve mutlu olması ve birçokları için dünya şöhretine doğru atılan bir adım haline gelmesi için her şey yapacağız” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220826/moskovada-spasskaya-basnya-uluslararasi-askeri-muzik-festivalinin-resmi-acilis-toreni-gerceklesti-1060448889.html
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rusya, pyotr ilyiç çaykovskiy, yarışma
rusya, pyotr ilyiç çaykovskiy, yarışma

Moskova’da 17. Uluslararası Çaykovskiy Müzik Yarışması başladı

22:26 19.06.2023
© AAKeman
Keman - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© AA
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Rusya’nın başkenti Moskova’da başlayan 17. Uluslararası Çaykovskiy Müzik Yarışması’na 23 ülkeden 236 sanatçı katılıyor.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Hasım ülkelerin Rus kültürünü iptal etme girişimlerine rağmen Rusya’da Pyotr İlyiç Çaykovskiy’in adını taşıyan 17. Uluslararası Yarışması’nın başlamasından dolayı çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.
Golikova, “41 ülkeden 742 başvuru aldık. Yarışmaya, aralarında Avrupa, Asya ülkeleri ve ABD olmak üzere 23 ülkeden 236 sanatçı seçildi. Bu, müziğin sınır tanımadığı ve sanatın siyaset dışında olduğu anlamına geliyor” dedi.
Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova, farklı ülkelerden genç yeteneklerin gelmesi ve performanslarını sergilemesi için koşullar yaratmak olan görevi başarıyla yerine getirdiklerini kaydederek, “Değerli bir jüri toplamak, bu yıl 65. yıldönümü kutlanan yarışmanın olması gerektiği gibi gerçekleşmesi bizim için inanılmaz derecede önemliydi” diye konuştu.
Rus Bakan, yarışmanın tüm turlarının internetten canlı yayınlanacağını kaydetti.
17. Uluslararası Çaykovskiy Müzik Yarışması Organizasyon Komitesi Eş Başkanı Valeriy Gergiyev, “Her zaman klasik dünyanın en büyük müzik yarışması olarak kabul edilen bu yarışmanın, jüri üyeleri ve yarışmacılar olmak üzere tüm müzisyenler için unutulmaz ve mutlu olması ve birçokları için dünya şöhretine doğru atılan bir adım haline gelmesi için her şey yapacağız” diye ekledi.
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Moskova'da 'Spasskaya Başnya Uluslararası Askeri Müzik Festivali'nin resmi açılış töreni yapıldı
26 Ağustos 2022, 22:43
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