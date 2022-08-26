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Moskova'da 'Spasskaya Başnya Uluslararası Askeri Müzik Festivali'nin resmi açılış töreni yapıldı
Moskova'da 'Spasskaya Başnya Uluslararası Askeri Müzik Festivali'nin resmi açılış töreni yapıldı
Rusya'nın başkenti Moskova'daki tarihi Kızıl Meydan'da, 2022 Spasskaya Başnya Uluslararası Askeri Müzik Festivali'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
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multimedya
rusya
spasskaya başnya festivali
kızıl meydan
moskova
müzik
festival
spasskaya kulesi askeri müzik festivali
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Dünyanın en büyük uluslararası askeri müzik festivallerinden Spasskaya Başnya (Spasskaya Kulesi) Uluslararası Askeri Müzik Festivali, 2022 yılının resmi açılış törenini gerçekleştirdi. Moskova’da 2009 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen Spasskaya Başnya festival programında askeri, klasik, folk ve pop müzik, askeri orkestra gösterileri ve dans şovları yer alıyor.26 Ağustos'ta başlayan festival, 4 Eylül'de sona erecek. Spasskaya Başnya Uluslararası Askeri Müzik Festivali'nin 2022 programına ve geçmiş yıllardaki etkinliklerine dair ayrıntılar, festivalin resmi sitesinden erişilebiliyor.
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rusya, фото, spasskaya başnya festivali, kızıl meydan, moskova, müzik, festival, spasskaya kulesi askeri müzik festivali
rusya, фото, spasskaya başnya festivali, kızıl meydan, moskova, müzik, festival, spasskaya kulesi askeri müzik festivali

Moskova'da 'Spasskaya Başnya Uluslararası Askeri Müzik Festivali'nin resmi açılış töreni yapıldı

22:43 26.08.2022 (güncellendi: 22:57 26.08.2022)
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Rusya'nın başkenti Moskova'daki tarihi Kızıl Meydan'da, 2022 Spasskaya Başnya Uluslararası Askeri Müzik Festivali'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Festivale Rusya, Venezüella, Belarus, Hindistan, Mısır, Tayland ve Ermenistan'dan katılan sanatçılar, Kızıl Meydan'daki görkemli törende yerlerini aldı.
Dünyanın en büyük uluslararası askeri müzik festivallerinden Spasskaya Başnya (Spasskaya Kulesi) Uluslararası Askeri Müzik Festivali, 2022 yılının resmi açılış törenini gerçekleştirdi.

Moskova’da 2009 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen Spasskaya Başnya festival programında askeri, klasik, folk ve pop müzik, askeri orkestra gösterileri ve dans şovları yer alıyor.

26 Ağustos'ta başlayan festival, 4 Eylül'de sona erecek.

Spasskaya Başnya Uluslararası Askeri Müzik Festivali'nin 2022 programına ve geçmiş yıllardaki etkinliklerine dair ayrıntılar, festivalin resmi sitesinden erişilebiliyor.

© Sputnik / Григорий Сысоев / Fotoğraf bankasına girСалют на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Генеральная репетиция военно-музыкального фестиваля Спасская башня - Sputnik Türkiye
1/20
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Григорий Сысоев / Fotoğraf bankasına girЦентральный военный оркестр Министерства обороны на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Генеральная репетиция военно-музыкального фестиваля Спасская башня - Sputnik Türkiye
2/20
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Владимир Астапкович / Fotoğraf bankasına girУчастники образцового ансамбля "Знаменские барабанщики" выступают на торжественной церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Церемония открытия Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня - Sputnik Türkiye
3/20
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Григорий Сысоев / Fotoğraf bankasına girУчастники танцевального коллектива на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Генеральная репетиция военно-музыкального фестиваля Спасская башня - Sputnik Türkiye
4/20
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Владимир Астапкович / Fotoğraf bankasına girУчастник на торжественной церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Церемония открытия Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня - Sputnik Türkiye
5/20
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Григорий Сысоев / Fotoğraf bankasına girВоенный симфонический оркестр Египта на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Генеральная репетиция военно-музыкального фестиваля Спасская башня - Sputnik Türkiye
6/20
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Григорий Сысоев / Fotoğraf bankasına girУчастники генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Генеральная репетиция военно-музыкального фестиваля Спасская башня - Sputnik Türkiye
7/20
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Владимир Астапкович / Fotoğraf bankasına girВоеннослужащиt роты почётного караула 154 отдельного комендантского Преображенского полка на торжественной церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Uluslararası Askeri Müzik Festivali Spasskaya Başnya, 2022   - Sputnik Türkiye
8/20
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Григорий Сысоев / Fotoğraf bankasına girИсполнительский художественный коллектив Индии "Panghat" на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Генеральная репетиция военно-музыкального фестиваля Спасская башня - Sputnik Türkiye
9/20
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Владимир Астапкович / Fotoğraf bankasına girУчастники танцевального коллектива оркестра Вооруженных сил Венесуэлы на торжественной церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Uluslararası Askeri Müzik Festivali Spasskaya Başnya, 2022  - Sputnik Türkiye
10/20
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Григорий Сысоев / Fotoğraf bankasına girСводный оркестр Воздушно-десантных войск на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Генеральная репетиция военно-музыкального фестиваля Спасская башня - Sputnik Türkiye
11/20
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Григорий Сысоев / Fotoğraf bankasına girРота почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Генеральная репетиция военно-музыкального фестиваля Спасская башня - Sputnik Türkiye
12/20
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Григорий Сысоев / Fotoğraf bankasına girОркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища и ансамбль барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Генеральная репетиция военно-музыкального фестиваля Спасская башня - Sputnik Türkiye
13/20
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Владимир Астапкович / Fotoğraf bankasına girТоржественная церемония открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Uluslararası Askeri Müzik Festivali Spasskaya Başnya, 2022   - Sputnik Türkiye
14/20
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Владимир Астапкович / Fotoğraf bankasına girВоеннослужащие роты почётного караула 154 отдельного комендантского Преображенского полка на торжественной церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Церемония открытия Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня - Sputnik Türkiye
15/20
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Григорий Сысоев / Fotoğraf bankasına girСалют на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Генеральная репетиция военно-музыкального фестиваля Спасская башня - Sputnik Türkiye
16/20
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Владимир Астапкович / Fotoğraf bankasına girУчастники танцевального коллектива на торжественной церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Uluslararası Askeri Müzik Festivali Spasskaya Başnya, 2022 - Sputnik Türkiye
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