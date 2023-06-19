https://sputniknews.com.tr/20230619/medvedcuk-ukraynali-is-insanlari-ukrayna-ordusunun-karsi-saldirisinin-basarili-olacagina-inanmiyor-1072632835.html

Medvedçuk: Ukraynalı iş insanları, Ukrayna ordusunun karşı saldırısının başarılı olacağına inanmıyor

Medvedçuk: Ukraynalı iş insanları, Ukrayna ordusunun karşı saldırısının başarılı olacağına inanmıyor

Ukrayna'da yasaklı 'Yaşam İçin Muhalefet Platformu' partisinin Siyasi Konsey Başkanı Viktor Medvedçuk, ülkedeki iş insanlarının Ukrayna ordusunun karşı... 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T21:53+0300

2023-06-19T21:53+0300

2023-06-19T21:53+0300

ukrayna krizi

viktor medvedçuk

ukrayna

rusya

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'Drugaya Ukraina' ('Diğer Ukrayna') adlı Telegram kanalından bir açıklama yapan Medvedçuk, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin gelecekteki başarılı saldırısına ilişkin zafer raporları yazılırken Ukrayna'daki iş çevreleri çok endişelenmeye ve öfkelenmeye başladı" dedi.Ukrayna Ekonomik Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen, ülkedeki işletmelerin yönetimlerinin ticari beklentilerine ilişkin aylık anketin sonuçlarına atıf yapan Medvedçuk, mayıs ayında karşı saldırının ortaya koyduğu tehlikeyi kalkınmanın önünde engel olarak gören işletmelerin oranının 7 puan artarak yüzde 32'ye yükseldiğini belirtti.Üretimde artış beklemeyen işletmelerin oranının yüzde 63.4'ten yüzde 71.4'e çıktığına da dikkat çeken Medvedçuk, "Yani Ukraynalı işletmeler, karşı saldırıdan bir zafer değil, Ukrayna için durumun kötüye gitmesini bekliyor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230406/medvedcuk-ukrayna-demokrasisi-abdye-kadar-uzandi-ve-ulkenin-kurumlarini-yok-ediyor-1069275693.html

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