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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230406/medvedcuk-ukrayna-demokrasisi-abdye-kadar-uzandi-ve-ulkenin-kurumlarini-yok-ediyor-1069275693.html
Medvedçuk: Ukrayna 'demokrasisi' ABD'ye kadar uzandı ve ülkenin kurumlarını yok ediyor
Medvedçuk: Ukrayna 'demokrasisi' ABD'ye kadar uzandı ve ülkenin kurumlarını yok ediyor
Ukrayna'da yasaklı 'Muhalefet Platformu - Yaşam İçin' partisinin Siyasi Konsey Başkanı Viktor Medvedçuk, Ukrayna 'demokrasisinin' ABD'ye kadar uzandığını ve... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T14:28+0300
2023-04-06T14:42+0300
ukrayna krizi
viktor medvedçuk
ukrayna
demokrasi
abd
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Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında evrakta sahtecilik iddialarıyla dava açılmasını değerlendiren Viktor Medvedçuk, dava sürecindeki olayların Ukrayna senaryosuna göre geliştiğini söyledi.ABD yargısının siyasi olarak suistimal edildiğini ve barışı yapıcı olarak nitelediği Trump'ın ciddi bir kanıt olmadan, yalnızca siyasi kaprislere dayanılarak suçlu ilan edildiğini kaydeden Medvedçuk, "Bütün bunlar daha önce Ukrayna'da yaşandı. Önce barıştan yana olan siyasetçileri var olmayan suçlarla itham ediyoruz. Ancak Ukrayna deneyiminin gösterdiği gibi, burada durmak imkansız. Ardından barışçıl gündeme sahip 'yanlış' medya kuruluşları ve partiler kapatılmalı, barışı vaaz eden kiliselere yönelik cadı avı başlatılmalı, 'yanlış' siyasi hareketler yasaklanmalı, barışı savunan aktif vatandaşlar parmaklıklar arkasına atılmalı" diyerek Ukrayna'da yaşanan ve ABD'de yaşanabilecek süreçleri anlattı.Bütün bu süreçlerin ardından demokrasinin galip geldiğinin ilan edileceğini ve ABD'li 'öğrencilerin' Ukrayna'da tam olarak bunları yaptığını belirten Medvedçuk, "Ancak eğer ABD söz konusuysa, Trump'ın her konuşmasında bizzat uyardığı gibi tüm bunların büyük ölçekli bir savaşa yol açmaması imkansız" ifadelerini kullandı.Medvedçuk, yaşanan süreçlerin sonucu olarak ABD tarafından Ukrayna'ya dayatılan, Kiev'in öve öve bitiremediği 'demokrasinin' ABD'ye kadar uzandığını ve Ukrayna devletini olduğu gibi ABD'nin devlet kurumlarını da yok ettiğini vurguladı.Trump'ın ABD'nin cehenneme doğru sürüklendiği uyarısını anımsatan Medvedçuk, "Ona katılmamak mümkün değil, zira Ukrayna halihazırda cehennemde ve ABD'yi de oraya çekiyor" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230406/rusya-tahil-anlasmasi-uygulanmazsa-gereken-adimlari-atacagiz-1069267170.html
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viktor medvedçuk, ukrayna, demokrasi, abd
viktor medvedçuk, ukrayna, demokrasi, abd

Medvedçuk: Ukrayna 'demokrasisi' ABD'ye kadar uzandı ve ülkenin kurumlarını yok ediyor

14:28 06.04.2023 (güncellendi: 14:42 06.04.2023)
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinViktor Medvedçuk
Viktor Medvedçuk - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© Sputnik / Стрингер
/
Multimedya arşivine gidin
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Ukrayna'da yasaklı 'Muhalefet Platformu - Yaşam İçin' partisinin Siyasi Konsey Başkanı Viktor Medvedçuk, Ukrayna 'demokrasisinin' ABD'ye kadar uzandığını ve ülkeyi yok ettiğini belirtti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında evrakta sahtecilik iddialarıyla dava açılmasını değerlendiren Viktor Medvedçuk, dava sürecindeki olayların Ukrayna senaryosuna göre geliştiğini söyledi.

ABD yargısının siyasi olarak suistimal edildiğini ve barışı yapıcı olarak nitelediği Trump'ın ciddi bir kanıt olmadan, yalnızca siyasi kaprislere dayanılarak suçlu ilan edildiğini kaydeden Medvedçuk, "Bütün bunlar daha önce Ukrayna'da yaşandı. Önce barıştan yana olan siyasetçileri var olmayan suçlarla itham ediyoruz. Ancak Ukrayna deneyiminin gösterdiği gibi, burada durmak imkansız. Ardından barışçıl gündeme sahip 'yanlış' medya kuruluşları ve partiler kapatılmalı, barışı vaaz eden kiliselere yönelik cadı avı başlatılmalı, 'yanlış' siyasi hareketler yasaklanmalı, barışı savunan aktif vatandaşlar parmaklıklar arkasına atılmalı" diyerek Ukrayna'da yaşanan ve ABD'de yaşanabilecek süreçleri anlattı.

Bütün bu süreçlerin ardından demokrasinin galip geldiğinin ilan edileceğini ve ABD'li 'öğrencilerin' Ukrayna'da tam olarak bunları yaptığını belirten Medvedçuk, "Ancak eğer ABD söz konusuysa, Trump'ın her konuşmasında bizzat uyardığı gibi tüm bunların büyük ölçekli bir savaşa yol açmaması imkansız" ifadelerini kullandı.

Medvedçuk, yaşanan süreçlerin sonucu olarak ABD tarafından Ukrayna'ya dayatılan, Kiev'in öve öve bitiremediği 'demokrasinin' ABD'ye kadar uzandığını ve Ukrayna devletini olduğu gibi ABD'nin devlet kurumlarını da yok ettiğini vurguladı.

Trump'ın ABD'nin cehenneme doğru sürüklendiği uyarısını anımsatan Medvedçuk, "Ona katılmamak mümkün değil, zira Ukrayna halihazırda cehennemde ve ABD'yi de oraya çekiyor" diye ekledi.
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