https://sputniknews.com.tr/20230406/rusya-tahil-anlasmasi-uygulanmazsa-gereken-adimlari-atacagiz-1069267170.html

Rusya: Tahıl anlaşması uygulanmazsa, gereken adımları atacağız

Rusya: Tahıl anlaşması uygulanmazsa, gereken adımları atacağız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, tahıl anlaşmasının hayata geçirilmemesi halinde Moskova'nın gereken adımları atacağını belirtti. 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T12:50+0300

2023-04-06T12:50+0300

2023-04-06T12:50+0300

dünya

rusya

sergey verşinin

tahıl anlaşması

açıklama

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Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Verşinin, "Ukrayna'dan çıkan gıda öncelikle karnı tok AB ülkelerine gittiği için gıda güvenliğinin sağlanmadığı ortaya çıkıyor. Bunlara asla muhtaç ülkeler denemez. Bu anlamda Rusya'nın çıkarlarına ve dahası gıda güvenliği çıkarlarına aykırı bir şey olursa, bunun devam etmemesi gerektiğini ciddi şekilde düşünüyoruz" dedi."Durumun düzelmesi için daha zaman var. Her bir günü değerlendirmeliyiz. Eğer bu gerçekleşmezse, elbette kendi adımlarımızı atacağız. Bu bariyerler kalmaya devam ederse, anlaşma uygulanmazsa, soru basit: bu anlaşmayı uygulamanın ne anlamı var?" diye devam eden Verşinin, Rusya'nın gereken adımları atmayı planladığını partnerlerine de açık şekilde söylediğini ve söylemeye devam ettiğini vurguladı.Verşinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tahıl anlaşmasının askıya alınması halinde, Moskova'nın en muhtaç ülkelerin çıkarlarını gözetme imkanlarını bulacağına dair sözlerini de anımsattı.Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.Daha önce bir kez uzatılan ve sona erme süresi 19 Mart olan anlaşma, son olarak 14 Mart tarihinde varılan mutabakatla 60 gün daha uzatılmıştı.Rusya lideri Putin, 19 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere uzatılan tahıl anlaşmasının 60 günlük süresi dolduktan sonra yeniden uzatma konusunda mutabakat olmaması halinde Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl göndereceklerinin sözünü vermişti.Putin, Ukrayna'dan ihraç edilen tahıl ürünlerinin yüzde 45'inin Avrupa ülkelerine, sadece yüzde 3'ünün Afrika ülkelerine sevk edildiğini de vurgulamıştı.

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rusya, sergey verşinin, tahıl anlaşması, açıklama