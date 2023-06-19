https://sputniknews.com.tr/20230619/marmarayda-kopek-krizi-yasak-deyince-tartisma-cikti-1072611192.html
Marmaray’da köpek krizi: Yasak denilince tartışma çıktı
Marmaray’da köpek krizi: Yasak denilince tartışma çıktı
Marmaray'a köpeği ile binmek isteyen kadın, görevliler tarafından uyarılınca tartışma çıktı. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T11:57+0300
2023-06-19T11:57+0300
2023-06-19T11:58+0300
türkiye
marmaray
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köpek
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Maltepe Marmaray durağında köpeğiyle birlikte trene binmek isteyen kadın şahıs, yasak olduğu gerekçesiyle kendisine izin vermeyen güvenlik personeliyle tartıştı.İddiaya göre, Marmaray’a köpeği ile binmek isteyen kadın şahıs, turnikelerden geçiş yapacağı esnada güvenlik personeli tarafından durduruldu. Görevliler, şahsa trene evcil hayvan ile binmenin yasak olduğunu belirtince olay kısa sürede sözlü tartışmaya dönüştü. Köpeği sokmak isteyen kadın, kendine hakaret edildiğini iddia ederek yaşananları videoya çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230618/bitlisin-tatvan-ilcesinde-gazetecinin-darp-edilmesine-iliskin-2-gozalti-1072591662.html
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marmaray, istanbul, köpek
marmaray, istanbul, köpek
Marmaray’da köpek krizi: Yasak denilince tartışma çıktı
11:57 19.06.2023 (güncellendi: 11:58 19.06.2023) Abone ol
Marmaray'a köpeği ile binmek isteyen kadın, görevliler tarafından uyarılınca tartışma çıktı.
Maltepe Marmaray durağında köpeğiyle birlikte trene binmek isteyen kadın şahıs, yasak olduğu gerekçesiyle kendisine izin vermeyen güvenlik personeliyle tartıştı.
İddiaya göre, Marmaray’a köpeği ile binmek isteyen kadın şahıs, turnikelerden geçiş yapacağı esnada güvenlik personeli tarafından durduruldu. Görevliler, şahsa trene evcil hayvan ile binmenin yasak olduğunu belirtince olay kısa sürede sözlü tartışmaya dönüştü.
Köpeği sokmak isteyen kadın, kendine hakaret edildiğini iddia ederek yaşananları videoya çekti.