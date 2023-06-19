https://sputniknews.com.tr/20230619/marmarayda-kopek-krizi-yasak-deyince-tartisma-cikti-1072611192.html

Marmaray’da köpek krizi: Yasak denilince tartışma çıktı

Marmaray’da köpek krizi: Yasak denilince tartışma çıktı

Marmaray'a köpeği ile binmek isteyen kadın, görevliler tarafından uyarılınca tartışma çıktı. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T11:57+0300

2023-06-19T11:57+0300

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türkiye

marmaray

istanbul

köpek

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Maltepe Marmaray durağında köpeğiyle birlikte trene binmek isteyen kadın şahıs, yasak olduğu gerekçesiyle kendisine izin vermeyen güvenlik personeliyle tartıştı.İddiaya göre, Marmaray’a köpeği ile binmek isteyen kadın şahıs, turnikelerden geçiş yapacağı esnada güvenlik personeli tarafından durduruldu. Görevliler, şahsa trene evcil hayvan ile binmenin yasak olduğunu belirtince olay kısa sürede sözlü tartışmaya dönüştü. Köpeği sokmak isteyen kadın, kendine hakaret edildiğini iddia ederek yaşananları videoya çekti.

https://sputniknews.com.tr/20230618/bitlisin-tatvan-ilcesinde-gazetecinin-darp-edilmesine-iliskin-2-gozalti-1072591662.html

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marmaray, istanbul, köpek