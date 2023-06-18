https://sputniknews.com.tr/20230618/bitlisin-tatvan-ilcesinde-gazetecinin-darp-edilmesine-iliskin-2-gozalti-1072591662.html

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazetecinin darp edilmesine ilişkin 2 gözaltı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazetecinin darp edilmesine ilişkin 2 gözaltı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darp edildiği kavgayla ilgili polis memuru ile Tatvan Belediyesi çalışanı gözaltına alındı. 18.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-18T01:14+0300

2023-06-18T01:14+0300

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türkiye

bitlis

tatvan

sinan aygül

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atvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darp edildiği olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı Sokak'ta dün yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında belediye çalışanı Y.B. ile polis memuru E.K'nin gözaltına alındığı bildirildi.Gazeteci Aygül'ün şikayetçi olduğu 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Olayla ilgili gözaltına alınan polis memuru E.K. de görevden uzaklaştırılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230617/gazeteci-sinan-aygul-tatvan-belediye-baskaninin-korumalarinin-saldirisina-ugradim-1072588895.html

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