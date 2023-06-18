https://sputniknews.com.tr/20230618/bitlisin-tatvan-ilcesinde-gazetecinin-darp-edilmesine-iliskin-2-gozalti-1072591662.html
Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazetecinin darp edilmesine ilişkin 2 gözaltı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazetecinin darp edilmesine ilişkin 2 gözaltı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darp edildiği kavgayla ilgili polis memuru ile Tatvan Belediyesi çalışanı gözaltına alındı. 18.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-18T01:14+0300
2023-06-18T01:14+0300
2023-06-18T01:14+0300
türkiye
bitlis
tatvan
sinan aygül
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atvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darp edildiği olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı Sokak'ta dün yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında belediye çalışanı Y.B. ile polis memuru E.K'nin gözaltına alındığı bildirildi.Gazeteci Aygül'ün şikayetçi olduğu 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Olayla ilgili gözaltına alınan polis memuru E.K. de görevden uzaklaştırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230617/gazeteci-sinan-aygul-tatvan-belediye-baskaninin-korumalarinin-saldirisina-ugradim-1072588895.html
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bitlis, tatvan, sinan aygül
bitlis, tatvan, sinan aygül
Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazetecinin darp edilmesine ilişkin 2 gözaltı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darp edildiği kavgayla ilgili polis memuru ile Tatvan Belediyesi çalışanı gözaltına alındı.
atvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darp edildiği olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı Sokak'ta dün yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında belediye çalışanı Y.B. ile polis memuru E.K'nin gözaltına alındığı bildirildi.
Gazeteci Aygül'ün şikayetçi olduğu 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Olayla ilgili gözaltına alınan polis memuru E.K. de görevden uzaklaştırılmıştı.