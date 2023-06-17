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https://sputniknews.com.tr/20230617/gazeteci-sinan-aygul-tatvan-belediye-baskaninin-korumalarinin-saldirisina-ugradim-1072588895.html
Gazeteci Sinan Aygül: Tatvan belediye başkanının korumalarının saldırısına uğradım
Gazeteci Sinan Aygül: Tatvan belediye başkanının korumalarının saldırısına uğradım
Gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Belediye Başkanı Geylani'nin silahlı korumalarının saldırısına uğradığını söyledi. Aygül, saldırganların belediye personeli... 17.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-17T22:37+0300
2023-06-17T22:55+0300
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bitlis gazeteciler cemiyeti
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tatvan
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Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gazeteci Sinan Aygül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda silahlı kişilerce saldırıya uğradığını belirtti. Twitter üzerinden açıklama yapan Aygül, "Biraz önce Tatvan'da belediye başkanı Mehmet Emin Geylani'nin silahlı korumalarının saldırısına uğradım. Belediyeye ait araçtan inerek saldıran şahıslar arkamdan kafama vurduktan sonra küfrederek 'Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin' diye tehditler ettiler. Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürülüyorum" dedi.Olayın görüntülerini de paylaşan Aygül, şunları yazdı:Geylani: Bugün yaşanan talihsiz olay ile hiçbir ilgim bulunmamaktadırTatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, olayla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığını, bir belediye personelinin açığa alındığını kaydetti. Başkan Geylani olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaşanan talihsiz olay ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Yaşanan olay, şahıslar arasında yaşanan tasvip etmediğimiz bir tartışmadan kaynaklanmıştır. Sinan Aygül'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayda ismi geçen belediye personeli ile ilgili de idari soruşturmayı başlatmış bulunuyoruz" dedi.Bitlis Valiliği'nden Tatvan ilçesinde bir gazetecinin darp edildiği kavgaya ilişkin açıklamaBitlis Valiliği'nden, Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darp edildiği kavgayla ilgili bir polis memuru ile Tatvan Belediyesi çalışanı hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 15.15 sıralarında Tatvan'ın Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı Sokak'ta kavga ihbarı yapıldığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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sinan aygül , bitlis gazeteciler cemiyeti, bitlis, tatvan, bitlis valiliği, mehmet emin geylani
sinan aygül , bitlis gazeteciler cemiyeti, bitlis, tatvan, bitlis valiliği, mehmet emin geylani

Gazeteci Sinan Aygül: Tatvan belediye başkanının korumalarının saldırısına uğradım

22:37 17.06.2023 (güncellendi: 22:55 17.06.2023)
© Twitter/Bitlis Gazeteciler CemiyetiBitlis Gazeteciler Cemiyeti'nde hırsızlık
Bitlis Gazeteciler Cemiyeti'nde hırsızlık - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2023
© Twitter/Bitlis Gazeteciler Cemiyeti
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Gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Belediye Başkanı Geylani'nin silahlı korumalarının saldırısına uğradığını söyledi. Aygül, saldırganların belediye personeli olduğunu belirtirken; Bitlis Valiliği, olayla ilgili bir polis memuru ile Tatvan Belediyesi çalışanı hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gazeteci Sinan Aygül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda silahlı kişilerce saldırıya uğradığını belirtti.
Twitter üzerinden açıklama yapan Aygül, "Biraz önce Tatvan'da belediye başkanı Mehmet Emin Geylani'nin silahlı korumalarının saldırısına uğradım. Belediyeye ait araçtan inerek saldıran şahıslar arkamdan kafama vurduktan sonra küfrederek 'Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin' diye tehditler ettiler. Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürülüyorum" dedi.
Olayın görüntülerini de paylaşan Aygül, şunları yazdı:

Gazeteci Sinan Aygül'e saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri. Aygül diş çekiminden çıkarken Adalet Plaza önünde daha önce kendisini takip eden Tatvan Belediye Başkanı Emin Geylani'nin korumaları olan Polis memuru Engin Kaplan ve diğer boksör koruması Yücel Baysali Aygül'e arkadan habersizce saldırdılar. Aldığı anestezi ve darbenin etkisiyle dengesini kaybeden Aygül'e Yücel Baysali saldırırken polis memuru olan koruma Engin Kaplan ise ayırmaya çalışan vatandaşları silahla müdahale ederek ayırmalarını engelliyor. Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altında olan Aygül’ün elmacık kemiği ve kafatasında meydana gelen kırıklar yüzünden Van ya da Diyarbakır'a sevki bekleniyor.

Geylani: Bugün yaşanan talihsiz olay ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, olayla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığını, bir belediye personelinin açığa alındığını kaydetti.
Başkan Geylani olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaşanan talihsiz olay ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Yaşanan olay, şahıslar arasında yaşanan tasvip etmediğimiz bir tartışmadan kaynaklanmıştır. Sinan Aygül'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayda ismi geçen belediye personeli ile ilgili de idari soruşturmayı başlatmış bulunuyoruz" dedi.

Bitlis Valiliği'nden Tatvan ilçesinde bir gazetecinin darp edildiği kavgaya ilişkin açıklama

Bitlis Valiliği'nden, Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darp edildiği kavgayla ilgili bir polis memuru ile Tatvan Belediyesi çalışanı hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 15.15 sıralarında Tatvan'ın Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı Sokak'ta kavga ihbarı yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İhbarın incelenmesi neticesinde, Tatvan'da gazetecilik yapan Sinan Aygül'ün darbedilmesiyle sonuçlanan olaya karışan Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B. ile olayın önlenmesinde kusurlu olduğu değerlendirilen, polislik mesleğiyle bağdaşmayacak davranışlarda bulunan polis memuru E.K. hakkında derhal adli ve idari soruşturma başlatılarak, polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle yürütülmektedir."
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