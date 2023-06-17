https://sputniknews.com.tr/20230617/gazeteci-sinan-aygul-tatvan-belediye-baskaninin-korumalarinin-saldirisina-ugradim-1072588895.html

Gazeteci Sinan Aygül: Tatvan belediye başkanının korumalarının saldırısına uğradım

Gazeteci Sinan Aygül: Tatvan belediye başkanının korumalarının saldırısına uğradım

Gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Belediye Başkanı Geylani'nin silahlı korumalarının saldırısına uğradığını söyledi. Aygül, saldırganların belediye personeli... 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T22:37+0300

2023-06-17T22:37+0300

2023-06-17T22:55+0300

türkiye

sinan aygül

bitlis gazeteciler cemiyeti

bitlis

tatvan

bitlis valiliği

mehmet emin geylani

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Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gazeteci Sinan Aygül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda silahlı kişilerce saldırıya uğradığını belirtti. Twitter üzerinden açıklama yapan Aygül, "Biraz önce Tatvan'da belediye başkanı Mehmet Emin Geylani'nin silahlı korumalarının saldırısına uğradım. Belediyeye ait araçtan inerek saldıran şahıslar arkamdan kafama vurduktan sonra küfrederek 'Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin' diye tehditler ettiler. Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürülüyorum" dedi.Olayın görüntülerini de paylaşan Aygül, şunları yazdı:Geylani: Bugün yaşanan talihsiz olay ile hiçbir ilgim bulunmamaktadırTatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, olayla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığını, bir belediye personelinin açığa alındığını kaydetti. Başkan Geylani olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaşanan talihsiz olay ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Yaşanan olay, şahıslar arasında yaşanan tasvip etmediğimiz bir tartışmadan kaynaklanmıştır. Sinan Aygül'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayda ismi geçen belediye personeli ile ilgili de idari soruşturmayı başlatmış bulunuyoruz" dedi.Bitlis Valiliği'nden Tatvan ilçesinde bir gazetecinin darp edildiği kavgaya ilişkin açıklamaBitlis Valiliği'nden, Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darp edildiği kavgayla ilgili bir polis memuru ile Tatvan Belediyesi çalışanı hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 15.15 sıralarında Tatvan'ın Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı Sokak'ta kavga ihbarı yapıldığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

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sinan aygül , bitlis gazeteciler cemiyeti, bitlis, tatvan, bitlis valiliği, mehmet emin geylani