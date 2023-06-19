https://sputniknews.com.tr/20230619/lockheed-martin-ukraynali-pilotlari-f-16lari-kullanmalari-icin-egitmeye-haziriz-1072635295.html
Lockheed Martin: Ukraynalı pilotları F-16'ları kullanmaları için eğitmeye hazırız
Lockheed Martin: Ukraynalı pilotları F-16'ları kullanmaları için eğitmeye hazırız
ABD'li silah devi Lockheed Martin, NATO ile anlaşmaya varılması halinde Ukraynalı pilotları, şirketin üretimi olan F-16 savaş uçaklarını kullanma konusunda... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T23:47+0300
2023-06-19T23:47+0300
2023-06-19T23:47+0300
ukrayna krizi
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abd
ukrayna
f-16
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ABD'li silah üreticisi Lockheed Martin'in baş operasyon sorumlusu Frank St. John, şirketin NATO müttefiklerinin Kiev'e F-16 savaş uçakları tedarik etmeyi kabul etmeleri halinde Ukraynalıları F-16'ları kullanma ve bakımını yapma konusunda eğitmeye hazır olduğunu bildirdi.Paris Air Show savunma fuarı öncesinde Financial Times (FT) gazetesine demeç veren John, ilgili kararın ancak Ukrayna, ABD ve NATO müttefikleri arasındaki görüşmelerden sonra alınacağını belirtti.Yetkili, Lockheed Martin'in çatışmalar sona erdikten sonra Ukrayna'da ya da topraklarına yakın bir yerde üs kurmayı da düşünebileceğini de kaydetti.John, "Bu çatışmalar sona erdiğinde, eğitim ve bakım için daimi bir mevcudiyet olması gerekecek ve bunun için mantıklı yer Ukrayna ve civarı olacaktır" ifadelerini kullandı.Geçen hafta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya teslimatının zamanlamasının Ukraynalı pilotların eğitiminde kaydedilecek ilerlemeye bağlı olduğunu söylemişti.Ay başında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kişinev'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında yaptığı açıklamada bir dizi ülkenin Ukrayna'ya F-16'ları sağlamaya hazır olduğunu belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230616/lavrov-ukraynaya-f-16-saglanirsa-askeri-ve-teknik-cevap-verecegiz-1072557039.html
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lockheed martin, abd, ukrayna, f-16
lockheed martin, abd, ukrayna, f-16
Lockheed Martin: Ukraynalı pilotları F-16'ları kullanmaları için eğitmeye hazırız
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ABD'li silah devi Lockheed Martin, NATO ile anlaşmaya varılması halinde Ukraynalı pilotları, şirketin üretimi olan F-16 savaş uçaklarını kullanma konusunda eğitmeye hazır olduğunu duyurdu.
ABD'li silah üreticisi Lockheed Martin'in baş operasyon sorumlusu Frank St. John, şirketin NATO müttefiklerinin Kiev'e F-16 savaş uçakları tedarik etmeyi kabul etmeleri halinde Ukraynalıları F-16'ları kullanma ve bakımını yapma konusunda eğitmeye hazır olduğunu bildirdi.
Paris Air Show savunma fuarı öncesinde Financial Times (FT) gazetesine demeç veren John, ilgili kararın ancak Ukrayna, ABD ve NATO müttefikleri arasındaki görüşmelerden sonra alınacağını belirtti.
Yetkili, Lockheed Martin'in çatışmalar sona erdikten sonra Ukrayna'da ya da topraklarına yakın bir yerde üs kurmayı da düşünebileceğini de kaydetti.
John, "Bu çatışmalar sona erdiğinde, eğitim ve bakım için daimi bir mevcudiyet olması gerekecek ve bunun için mantıklı yer Ukrayna ve civarı olacaktır" ifadelerini kullandı.
Geçen hafta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya teslimatının zamanlamasının Ukraynalı pilotların eğitiminde kaydedilecek ilerlemeye bağlı olduğunu söylemişti.
Ay başında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kişinev'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında yaptığı açıklamada bir dizi ülkenin Ukrayna'ya F-16'ları sağlamaya hazır olduğunu belirtmişti.