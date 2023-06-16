https://sputniknews.com.tr/20230616/lavrov-ukraynaya-f-16-saglanirsa-askeri-ve-teknik-cevap-verecegiz-1072557039.html
Lavrov: Ukrayna’ya F-16 sağlanırsa askeri ve teknik cevap vereceğiz
Lavrov: Ukrayna’ya F-16 sağlanırsa askeri ve teknik cevap vereceğiz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının sağlanması halinde Rusya’nın askeri ve teknik cevap vereceğini belirtti. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T19:03+0300
2023-06-16T19:03+0300
2023-06-16T19:21+0300
sergey lavrov
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
f-16
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, RT televizyonuna açıklamasında, “Şu sıralar, F-16 uçakları hakkında bahsediliyor. Bu uçaklar, nükleer silah taşımak için donatılabilir. Bunu açık açık söyledik. Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi kapsamında, ki bunlar ‘nükleer beşli’, uzmanlar dönem dönem görüşüyor. Bu toplantılarda da ciddi protestomuzu sunduk” ifadesini kullandı.ABD’lilerin bunu reddetmeye çalıştıklarını kaydeden Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Onlar bize şunu söyledi: Gerçekten Ukrayna’ya, nükleer silah taşıyan uçaklar vereceğimizi mi düşündünüz? Yanıtımız, düşünmüyoruz bile, şeklinde oldu. Zira bu uçakları takip edecek olan sistemlerimiz, nükleer silahla donatılmayanı nükleer silah taşıyan uçaktan ayırt edemeyecek. Yanıtı elbette askerler verecek, onlar işini biliyor.”Lavrov, F-16’nın askeri ve teknik eser olduğunu, bu yüzden Rusya’nın, Ukrayna hava sahasında bu uçakları görürse ve tehdit sezerse “elbette askeri ve teknik cevap” olacağını vurguladı.‘Rusya’ya karşı jeopolitik savaş başlatıldı’“Bize karşı başlatılan savaş aslında jeopolitik savaştır” diyen Lavrov, “Rakipleri ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bu durumu böyle değerlendiriyoruz. Bu durumun sonucu ancak bunun jeopolitik çatışma olduğu dikkate alınarak olabilir” diye ekledi.Batı’nın hegemonik konumunu sürdürmeye çalıştığını söyleyen Lavrov, “Bu çaba başarısızlığa mahkum. Bunu hepimiz çok iyi anlıyoruz” ifadesini kullandı.‘Batı’nın diğer ülkelere baskı yöntemleri küstahça’Anglosaksonların, Rusya’nın en yakın müttefikleri ve Arap ülkeleri dahil herkese baskı uyguladığını anlatan Lavrov, “Batı’nun başvurduğu yöntemler, ben bunlara küstahça diyorum. Başka bir kelime bulamıyorum. Anlıyor musunuz, onlar tüm dünya düzeninin dayanması gereken kendi kurallarından bahsederken kesinlikle sadece kendi diktelerini kastediyorlar. Bunlar, sömürgeci içgüdülerdir, başkalarının hesabına yaşamaktır, başka da bir şeyde değildir” yorumunda bulundu.--
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sergey lavrov, ukrayna, rusya, f-16
sergey lavrov, ukrayna, rusya, f-16
Lavrov: Ukrayna’ya F-16 sağlanırsa askeri ve teknik cevap vereceğiz
19:03 16.06.2023 (güncellendi: 19:21 16.06.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının sağlanması halinde Rusya’nın askeri ve teknik cevap vereceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, RT televizyonuna açıklamasında, “Şu sıralar, F-16 uçakları hakkında bahsediliyor. Bu uçaklar, nükleer silah taşımak için donatılabilir. Bunu açık açık söyledik. Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi kapsamında, ki bunlar ‘nükleer beşli’, uzmanlar dönem dönem görüşüyor. Bu toplantılarda da ciddi protestomuzu sunduk” ifadesini kullandı.
ABD’lilerin bunu reddetmeye çalıştıklarını kaydeden Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Onlar bize şunu söyledi: Gerçekten Ukrayna’ya, nükleer silah taşıyan uçaklar vereceğimizi mi düşündünüz? Yanıtımız, düşünmüyoruz bile, şeklinde oldu. Zira bu uçakları takip edecek olan sistemlerimiz, nükleer silahla donatılmayanı nükleer silah taşıyan uçaktan ayırt edemeyecek. Yanıtı elbette askerler verecek, onlar işini biliyor.”
Lavrov, F-16’nın askeri ve teknik eser olduğunu, bu yüzden Rusya’nın, Ukrayna hava sahasında bu uçakları görürse ve tehdit sezerse “elbette askeri ve teknik cevap” olacağını vurguladı.
‘Rusya’ya karşı jeopolitik savaş başlatıldı’
“Bize karşı başlatılan savaş aslında jeopolitik savaştır” diyen Lavrov, “Rakipleri ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bu durumu böyle değerlendiriyoruz. Bu durumun sonucu ancak bunun jeopolitik çatışma olduğu dikkate alınarak olabilir” diye ekledi.
Batı’nın hegemonik konumunu sürdürmeye çalıştığını söyleyen Lavrov, “Bu çaba başarısızlığa mahkum. Bunu hepimiz çok iyi anlıyoruz” ifadesini kullandı.
‘Batı’nın diğer ülkelere baskı yöntemleri küstahça’
Anglosaksonların, Rusya’nın en yakın müttefikleri ve Arap ülkeleri dahil herkese baskı uyguladığını anlatan Lavrov, “Batı’nun başvurduğu yöntemler, ben bunlara küstahça diyorum. Başka bir kelime bulamıyorum. Anlıyor musunuz, onlar tüm dünya düzeninin dayanması gereken kendi kurallarından bahsederken kesinlikle sadece kendi diktelerini kastediyorlar. Bunlar, sömürgeci içgüdülerdir, başkalarının hesabına yaşamaktır, başka da bir şeyde değildir” yorumunda bulundu.