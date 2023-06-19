https://sputniknews.com.tr/20230619/kuresel-isinma-alaskada-askeri-ve-turizm-amacli-liman-projesine-kapi-araladi-1072600138.html
Küresel ısınma Alaska'da askeri ve turizm amaçlı liman projesine kapı araladı
Küresel ısınma Alaska'da askeri ve turizm amaçlı liman projesine kapı araladı
Küresel ısınmanın etkisiyle deniz yollarının açılmasının ardından ABD'nin Alaska eyaletindeki Nome limanının geliştirilerek, hem turistler için yeni... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T01:27+0300
2023-06-19T01:27+0300
2023-06-19T01:27+0300
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kuzey kutbu
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Serenity yolcu gemisinin 2016'da, Kuzey Amerika'nın kuzey kıyısındaki Kanada Arktik takımadaları boyunca uzanan deniz şeridini geçen ilk büyük gemi olmasının ardından Kuzey Kutup bölgesine turistlerin ilgisi giderek artıyor.Arktik deniz buzunun küresel ısınmanın etkisiyle erimesiyle yeni deniz yolları açıldıkça turistlerin destinasyon tercihleri arasında Kuzey Kutup Bölgesi de yer almaya başladı.Ancak büyük ve çok sayıda gemi için mevcut limanın yeterli olmaması nedeniyle yetkililer harekete geçti. 600 milyon dolarlık projeyle Alaska eyaletindeki Nome limanının, ABD'nin ilk derin su limanı olması hedefleniyor.On yıl sonra tamamlanması beklenen proje kapsamında 4 bin yolcu kapasiteli büyük yolcu gemileri limana yanaşabilecek. Aynı zamanda kargo gemileri Alaska yerlilerinin yaşadığı 60 kadar köye malzeme taşıyabilecek.Bunların yanı sıra Kuzey Kutbu'ndaki Nome limanı, askeri gemilere de ev sahipliği yapacak.Yeni liman sayesinde iş fırsatlarının artması beklenirken, gemi trafiğinin, Alaska yerlilerinin geçim kaynağı olan hayvanlar ve çevre üzerindeki olası etkisi bazı kesimlerde endişelere yol açıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230514/rusya-disisleri-bakanligi-natonun-eylemleri-nedeniyle-kuzey-kutbunda-gerilim-tirmanabilir-1071063352.html
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kuzey kutbu, alaska, abd, küresel ısınma
kuzey kutbu, alaska, abd, küresel ısınma
Küresel ısınma Alaska'da askeri ve turizm amaçlı liman projesine kapı araladı
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Küresel ısınmanın etkisiyle deniz yollarının açılmasının ardından ABD'nin Alaska eyaletindeki Nome limanının geliştirilerek, hem turistler için yeni destinasyon merkezi olması hem de askeri gemilere ev sahipliği yapması hedefleniyor.
Serenity yolcu gemisinin 2016'da, Kuzey Amerika'nın kuzey kıyısındaki Kanada Arktik takımadaları boyunca uzanan deniz şeridini geçen ilk büyük gemi olmasının ardından Kuzey Kutup bölgesine turistlerin ilgisi giderek artıyor.
Arktik deniz buzunun küresel ısınmanın etkisiyle erimesiyle yeni deniz yolları açıldıkça turistlerin destinasyon tercihleri arasında Kuzey Kutup Bölgesi de yer almaya başladı.
Ancak büyük ve çok sayıda gemi için mevcut limanın yeterli olmaması nedeniyle yetkililer harekete geçti. 600 milyon dolarlık projeyle Alaska eyaletindeki Nome limanının, ABD'nin ilk derin su limanı olması hedefleniyor.
On yıl sonra tamamlanması beklenen proje kapsamında 4 bin yolcu kapasiteli büyük yolcu gemileri limana yanaşabilecek. Aynı zamanda kargo gemileri Alaska yerlilerinin yaşadığı 60 kadar köye malzeme taşıyabilecek.
Bunların yanı sıra Kuzey Kutbu'ndaki Nome limanı, askeri gemilere de ev sahipliği yapacak.
Yeni liman sayesinde iş fırsatlarının artması beklenirken, gemi trafiğinin, Alaska yerlilerinin geçim kaynağı olan hayvanlar ve çevre üzerindeki olası etkisi bazı kesimlerde endişelere yol açıyor.