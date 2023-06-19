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https://sputniknews.com.tr/20230619/kurban-bayramina-sayili-gunler-kala-poset-satisi-artti-1072603153.html
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala poşet satışı arttı
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala poşet satışı arttı
Kurban Bayramı’nda vatandaşların en çok kullandıkları ürünler arasında olan poşetlerin satışında hareketlilik başladı. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T08:57+0300
2023-06-19T08:57+0300
türkiye
poşet
kurban bayramı
satış
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Ambalaj sektöründeki firmalar bayram hazırlıkları çerçevesinde gerekli poşet, branda ve muşamba hazırlıklarını tamamladı. Küçük, orta ve büyük boy poşetlerin tanesi 3, 4 ve 5 liradan satılırken, vatandaşlar ihtiyaçları olan poşetleri satın alarak kurban bayramı hazırlıklarına devam ediyor. Erzincan’da esnaf Yunus Polat, geçmiş senelerdeki Kurban Bayramı'na nazaran vatandaşların poşetlere talebinin yüksek olduğunu ve satışların iyi ilerlediğini belirtti. Polat şunları söyledi: "Taşıma hedefli olanlar küçük, orta ve büyük boy şeklinde. Tanesi 3, 4 ve 5 liradan satılıyor. Genellikle orta boy tercih ediliyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan etleri taşımak için orta boy daha uygun oluyor. Bir de kurban kesemeyen vatandaşlar dağıtmak üzere kullanılan poşetler de var. Onlar da kilosu 35-40 liradan satılıyor. Buzdolabı poşetleri ise 100 tanesi 20 liradan alıcı buluyor. Satış beklentimizi aştık. Artık satışlarımız ileri seviyede. Her gün amcalarımız, teyzelerimiz gelip ihtiyaçları olan poşetlerden satın alıyorlar. Kurban Bayramına birkaç gün kala daha çok yoğunluk bekliyoruz."
https://sputniknews.com.tr/20230615/kurban-bayrami-oncesi-sap-alarmi-3-kilometrelik-koruma-bolgesi-olusturuldu-1072474705.html
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poşet, kurban bayramı, satış
poşet, kurban bayramı, satış

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala poşet satışı arttı

08:57 19.06.2023
© İHAPoşet
Poşet - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© İHA
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Kurban Bayramı’nda vatandaşların en çok kullandıkları ürünler arasında olan poşetlerin satışında hareketlilik başladı.
Ambalaj sektöründeki firmalar bayram hazırlıkları çerçevesinde gerekli poşet, branda ve muşamba hazırlıklarını tamamladı.
Küçük, orta ve büyük boy poşetlerin tanesi 3, 4 ve 5 liradan satılırken, vatandaşlar ihtiyaçları olan poşetleri satın alarak kurban bayramı hazırlıklarına devam ediyor.
Erzincan’da esnaf Yunus Polat, geçmiş senelerdeki Kurban Bayramı'na nazaran vatandaşların poşetlere talebinin yüksek olduğunu ve satışların iyi ilerlediğini belirtti.
Polat şunları söyledi:
"Taşıma hedefli olanlar küçük, orta ve büyük boy şeklinde. Tanesi 3, 4 ve 5 liradan satılıyor. Genellikle orta boy tercih ediliyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan etleri taşımak için orta boy daha uygun oluyor. Bir de kurban kesemeyen vatandaşlar dağıtmak üzere kullanılan poşetler de var. Onlar da kilosu 35-40 liradan satılıyor. Buzdolabı poşetleri ise 100 tanesi 20 liradan alıcı buluyor. Satış beklentimizi aştık. Artık satışlarımız ileri seviyede. Her gün amcalarımız, teyzelerimiz gelip ihtiyaçları olan poşetlerden satın alıyorlar. Kurban Bayramına birkaç gün kala daha çok yoğunluk bekliyoruz."
Şap - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
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