https://sputniknews.com.tr/20230619/kirimda-gecen-gece-iki-iha-vuruldu-1072632937.html
Kırım’da geçen gece iki İHA vuruldu
Kırım’da geçen gece iki İHA vuruldu
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Aksenov, Rus hava savunma sisteminin alçak irtifada uçan iki insansız hava aracını (İHA)... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T21:58+0300
2023-06-19T21:58+0300
2023-06-19T21:58+0300
ukrayna krizi
rusya
insansız hava aracı (iha)
kırım
sergey aksenov
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Kırım Başkanı Aksenov, sosyal medya paylaşımında, geçen gece Rus hava savunma sisteminin alçak irtifada uçak iki İHA vurduğunu duyurdu.Olayın Kırım kuzeyi kısmında meydana geldiği belirten Aksenov, vatandaşlara sakin olma çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230425/ukrayna-istihbarati-sivastopol-saldirisinda-dahli-oldugunu-itiraf-etti-1070185290.html
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rusya, insansız hava aracı (iha), kırım, sergey aksenov
rusya, insansız hava aracı (iha), kırım, sergey aksenov
Kırım’da geçen gece iki İHA vuruldu
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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Aksenov, Rus hava savunma sisteminin alçak irtifada uçan iki insansız hava aracını (İHA) vurduğunu belirtti.
Kırım Başkanı Aksenov, sosyal medya paylaşımında, geçen gece Rus hava savunma sisteminin alçak irtifada uçak iki İHA vurduğunu duyurdu.
Olayın Kırım kuzeyi kısmında meydana geldiği belirten Aksenov, vatandaşlara sakin olma çağrısında bulundu.