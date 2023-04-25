https://sputniknews.com.tr/20230425/ukrayna-istihbarati-sivastopol-saldirisinda-dahli-oldugunu-itiraf-etti-1070185290.html

Ukrayna istihbaratı, Sivastopol saldırısında dahli olduğunu itiraf etti

Ukrayna istihbaratı, Sivastopol saldırısında dahli olduğunu itiraf etti

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR) Sözcüsü Andrey Yusov, Sivastopol körfezinde insansız sualtı araçlarıyla düzenlenen saldırının arkasında... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T22:11+0300

2023-04-25T22:11+0300

2023-04-25T22:13+0300

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Ukrayna'da yayın yapan 'Obşestvennoye' gazetesinin aktardığına göre Yusov, Ukrayna istihbaratının Sivastopol'daki saldırıda dahli olduğunu itiraf etti.Kırım'daki son olayların yalnızca askeri tesislerle ilgili olduğunu kaydeden Yusov, söz konusu gelişmelerin Ukrayna limanlarını ve sivil limanları öngören tahıl anlaşmasıyla bir alakası bulunmadığını söyledi.Yusov, Ukrayna'nın uluslararası yükümlülüklerine bağlılığını koruduğunu ve tahıl koridoruyla ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini savundu.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna tarafından gelen saldırı girişiminin 24 Nisan gece saat 03.30'da meydana geldiğini belirterek, “Anti denizaltı sabotaj savunma kuvvetleri, Sivastopol Körfezi girişinde düşmanın tüm insansız botları imha edildi. Kayıp yok” diye açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230424/rusya-savunma-bakanligi-sivastopole-ihalarla-saldiri-duzenlendigini-oldugunu-dogruladi-1070121922.html

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