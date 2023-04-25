https://sputniknews.com.tr/20230425/ukrayna-istihbarati-sivastopol-saldirisinda-dahli-oldugunu-itiraf-etti-1070185290.html
Ukrayna istihbaratı, Sivastopol saldırısında dahli olduğunu itiraf etti
Ukrayna istihbaratı, Sivastopol saldırısında dahli olduğunu itiraf etti
Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR) Sözcüsü Andrey Yusov, Sivastopol körfezinde insansız sualtı araçlarıyla düzenlenen saldırının arkasında... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T22:11+0300
2023-04-25T22:11+0300
2023-04-25T22:13+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna krizi
sivastopol
kırım
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/01/1061842203_0:399:507:684_1920x0_80_0_0_61e56b4dc4309e65f2b953e2d416edc2.jpg
Ukrayna'da yayın yapan 'Obşestvennoye' gazetesinin aktardığına göre Yusov, Ukrayna istihbaratının Sivastopol'daki saldırıda dahli olduğunu itiraf etti.Kırım'daki son olayların yalnızca askeri tesislerle ilgili olduğunu kaydeden Yusov, söz konusu gelişmelerin Ukrayna limanlarını ve sivil limanları öngören tahıl anlaşmasıyla bir alakası bulunmadığını söyledi.Yusov, Ukrayna'nın uluslararası yükümlülüklerine bağlılığını koruduğunu ve tahıl koridoruyla ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini savundu.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna tarafından gelen saldırı girişiminin 24 Nisan gece saat 03.30'da meydana geldiğini belirterek, “Anti denizaltı sabotaj savunma kuvvetleri, Sivastopol Körfezi girişinde düşmanın tüm insansız botları imha edildi. Kayıp yok” diye açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230424/rusya-savunma-bakanligi-sivastopole-ihalarla-saldiri-duzenlendigini-oldugunu-dogruladi-1070121922.html
rusya
sivastopol
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/01/1061842203_0:351:507:731_1920x0_80_0_0_e93d3ed088a439d50a89275b3e719bbe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna krizi, sivastopol, kırım, saldırı
rusya, ukrayna krizi, sivastopol, kırım, saldırı
Ukrayna istihbaratı, Sivastopol saldırısında dahli olduğunu itiraf etti
22:11 25.04.2023 (güncellendi: 22:13 25.04.2023) Abone ol
Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR) Sözcüsü Andrey Yusov, Sivastopol körfezinde insansız sualtı araçlarıyla düzenlenen saldırının arkasında Kiev'in olduğunu doğruladı.
Ukrayna'da yayın yapan 'Obşestvennoye' gazetesinin aktardığına göre Yusov, Ukrayna istihbaratının Sivastopol'daki saldırıda dahli olduğunu itiraf etti.
Kırım'daki son olayların yalnızca askeri tesislerle ilgili olduğunu kaydeden Yusov, söz konusu gelişmelerin Ukrayna limanlarını ve sivil limanları öngören tahıl anlaşmasıyla bir alakası bulunmadığını söyledi.
Yusov, Ukrayna'nın uluslararası yükümlülüklerine bağlılığını koruduğunu ve tahıl koridoruyla ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini savundu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna tarafından gelen saldırı girişiminin 24 Nisan gece saat 03.30'da meydana geldiğini belirterek, “Anti denizaltı sabotaj savunma kuvvetleri, Sivastopol Körfezi girişinde düşmanın tüm insansız botları imha edildi. Kayıp yok” diye açıklamıştı.