https://sputniknews.com.tr/20230619/istanbul-ve-cevresinde-5-bine-yakin-simsek-cakti-1072619754.html
İstanbul ve çevresinde 5 bine yakın şimşek çaktı
İstanbul ve çevresinde 5 bine yakın şimşek çaktı
İstanbul ve çevresinde önceki gece yaklaşık 5 bine yakın şimşek çaktı. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T14:13+0300
2023-06-19T14:13+0300
2023-06-19T15:03+0300
yaşam
şimşek
istanbul
ayasofya-i kebir cami-i şerif
yağmur
video
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İstanbul, Yalova ve Kocaeli hattında yaklaşık 5 bin, Çanakkale, Balıkesir çevresinde 600 şimşek hareketi kaydedildi. İstanbul’da önceki gece Alman amatör fotoğrafçı Johannes Moths tarafından kaydedilen şimşek görüntüleri görenleri olağanüstü bir yolculuğa çıkartıyor.Çoğu zaman görenlerin ürperdiği ve sesinden dolayı korktuğu şimşeklerin İstanbul’un simge yapıları ile birlikte görüntülenmesi kartpostallık manzaralar oluşturdu. Şimşeğin Ayasofya cami minarelerine asılan ‘La İlahe İllallah’ yazılı mahya arkasına düştüğü o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.İstanbul’un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi'ne ise çok sayıda şimşek düştüğü anlar kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230617/istanbulda-saganak-etkili-oldu-1072569823.html
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İstanbul ve çevresinde 5 bine yakın şimşek çaktı
İstanbul ve çevresinde 5 bine yakın şimşek çaktı
2023-06-19T14:13+0300
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şimşek, istanbul, ayasofya-i kebir cami-i şerif, yağmur, video
şimşek, istanbul, ayasofya-i kebir cami-i şerif, yağmur, video
İstanbul ve çevresinde 5 bine yakın şimşek çaktı
14:13 19.06.2023 (güncellendi: 15:03 19.06.2023) Abone ol
İstanbul ve çevresinde önceki gece yaklaşık 5 bine yakın şimşek çaktı.
İstanbul, Yalova ve Kocaeli hattında yaklaşık 5 bin, Çanakkale, Balıkesir çevresinde 600 şimşek hareketi kaydedildi. İstanbul’da önceki gece Alman amatör fotoğrafçı Johannes Moths tarafından kaydedilen şimşek görüntüleri görenleri olağanüstü bir yolculuğa çıkartıyor.
Çoğu zaman görenlerin ürperdiği ve sesinden dolayı korktuğu şimşeklerin İstanbul’un simge yapıları ile birlikte görüntülenmesi kartpostallık manzaralar oluşturdu. Şimşeğin Ayasofya cami minarelerine asılan ‘La İlahe İllallah’ yazılı mahya arkasına düştüğü o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
İstanbul’un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi'ne ise çok sayıda şimşek düştüğü anlar kaydedildi.