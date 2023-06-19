https://sputniknews.com.tr/20230619/istanbul-ve-cevresinde-5-bine-yakin-simsek-cakti-1072619754.html

İstanbul ve çevresinde 5 bine yakın şimşek çaktı

İstanbul ve çevresinde 5 bine yakın şimşek çaktı

İstanbul ve çevresinde önceki gece yaklaşık 5 bine yakın şimşek çaktı. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T14:13+0300

2023-06-19T14:13+0300

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yaşam

şimşek

istanbul

ayasofya-i kebir cami-i şerif

yağmur

video

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İstanbul, Yalova ve Kocaeli hattında yaklaşık 5 bin, Çanakkale, Balıkesir çevresinde 600 şimşek hareketi kaydedildi. İstanbul’da önceki gece Alman amatör fotoğrafçı Johannes Moths tarafından kaydedilen şimşek görüntüleri görenleri olağanüstü bir yolculuğa çıkartıyor.Çoğu zaman görenlerin ürperdiği ve sesinden dolayı korktuğu şimşeklerin İstanbul’un simge yapıları ile birlikte görüntülenmesi kartpostallık manzaralar oluşturdu. Şimşeğin Ayasofya cami minarelerine asılan ‘La İlahe İllallah’ yazılı mahya arkasına düştüğü o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.İstanbul’un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi'ne ise çok sayıda şimşek düştüğü anlar kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230617/istanbulda-saganak-etkili-oldu-1072569823.html

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İstanbul ve çevresinde 5 bine yakın şimşek çaktı İstanbul ve çevresinde 5 bine yakın şimşek çaktı 2023-06-19T14:13+0300 true PT1M05S

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şimşek, istanbul, ayasofya-i kebir cami-i şerif, yağmur, video