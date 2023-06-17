https://sputniknews.com.tr/20230617/istanbulda-saganak-etkili-oldu-1072569823.html
İstanbul'da sağanak etkili oldu
İstanbul'da sağanak etkili oldu
İstanbul’da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. 17.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-17T09:06+0300
2023-06-17T09:06+0300
2023-06-17T09:06+0300
yaşam
türkiye
istanbul
sağanak
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
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Anadolu ve Avrupa yakasında yağış öncesi gökyüzünde şimşek hareketliliği görüldü. Üsküdar sahiline gelenler bu anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yapan bazı kişiler yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazıları da şemsiyeleriyle yağıştan korunmaya çalıştı.Gece boyunca aralıklarla yağan yağmur sabah saatlerinde etkisini yitirdi.
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türkiye, istanbul, sağanak, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
türkiye, istanbul, sağanak, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
İstanbul'da sağanak etkili oldu
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İstanbul’da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.
Anadolu ve Avrupa yakasında yağış öncesi gökyüzünde şimşek hareketliliği görüldü.
Üsküdar sahiline gelenler bu anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yapan bazı kişiler yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazıları da şemsiyeleriyle yağıştan korunmaya çalıştı.
Gece boyunca aralıklarla yağan yağmur sabah saatlerinde etkisini yitirdi.