https://sputniknews.com.tr/20230617/istanbulda-saganak-etkili-oldu-1072569823.html

İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul’da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T09:06+0300

2023-06-17T09:06+0300

2023-06-17T09:06+0300

yaşam

türkiye

istanbul

sağanak

sağanak yağış

gök gürültülü sağanak

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Anadolu ve Avrupa yakasında yağış öncesi gökyüzünde şimşek hareketliliği görüldü. Üsküdar sahiline gelenler bu anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yapan bazı kişiler yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazıları da şemsiyeleriyle yağıştan korunmaya çalıştı.Gece boyunca aralıklarla yağan yağmur sabah saatlerinde etkisini yitirdi.

istanbul

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türkiye, istanbul, sağanak, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak