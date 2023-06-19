https://sputniknews.com.tr/20230619/hindistanda-asiri-sicaklar-nedeniyle-olenlerin-sayisi-160i-gecti--1072623700.html

Hindistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 160'ı geçti

Hindistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 160'ı geçti

Hindistan’ı son günlerde etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 160'ı aştığı bildirildi. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T15:38+0300

2023-06-19T15:38+0300

2023-06-19T15:38+0300

dünya

asya & pasifik

hindistan

aşırı sıcaklar

ölü

ölü sayısı

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Yetkililerin açıklamalarına göre, Hindistan'da son günlerde etkili olan kavurucu sıcaklar sebebiyle şimdiye kadar Uttar Pradeş eyaletinde 119, Bihar eyaletinde 47 olmak üzere 166 kişi yaşamını yitirdi.Uttar Pradeş’in Ballia şehrinde sıcaklar yüzünden hastaneye götürülen kişiler, kapasitenin aşıldığı gerekçesiyle kabul edilmezken hastanenin morgu da dolduğu için ölülerin yakınları cenazeleri evlerine götürmek zorunda kaldı.Uttar Pradeş Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, yaptığı açıklamada, klima ve soğutucuların sorunsuz çalışması için kesintisiz güç sağlanması amacıyla gerekli önlemlerin alındığını belirtti.Adityanath, vatandaşlara devletle işbirliği yaparak elektrik israfından kaçınmaları için çağrıda bulundu.Hindistan Meteoroloji Birimi (IMD) Uzmanı Atul Kumar Singh, 43.5 derecenin altına inmeyen sıcaklıklara ilişkin yaptığı açıklamada, bu konuda yetkilileri daha önce uyardıklarını belirtti.Öte yandan, Bihar eyaletinin başkenti Patna’daki tüm okullar 24 Haziran’a kadar tatil edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230617/hindistanda-kavurucu-sicaklar-46-kisinin-olumune-sebep-oldu-1072585411.html

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asya & pasifik, hindistan, aşırı sıcaklar, ölü, ölü sayısı