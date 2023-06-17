https://sputniknews.com.tr/20230617/hindistanda-kavurucu-sicaklar-46-kisinin-olumune-sebep-oldu-1072585411.html

Hindistan'da kavurucu sıcaklar 46 kişinin ölümüne sebep oldu

Hindistan'da kavurucu sıcaklar 46 kişinin ölümüne sebep oldu

Hindistan'ın kuzeyi ve doğusunda etkisini gösteren sıcaklar nedeniyle 2 günde 46 kişi hayatını kaybetti. 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T20:45+0300

2023-06-17T20:45+0300

2023-06-17T20:45+0300

dünya

hindistan

sıcak

sıcak hava

sıcak hava

asya

asya & pasifik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101566/46/1015664616_0:105:2813:1687_1920x0_80_0_0_a197d265a11aee6b2bb5ccaf482bbf40.jpg

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Uttar Pradeş'e bağlı Ballia bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkarak 42,2 dereceye yükseldiğini açıkladı.Doktorlar, son 2 günde Uttar Pradeş'te 34, Bihar'da ise 12 olmak üzere 46 kişinin hayatını kaybettiği sıcaklar dolayısıyla 60 yaş üstündekilerin dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi.Uttar Pradeş'te hayatını kaybedenlerin 60 yaşın üzerinde olduğu ve sıcakların mevcut hastalıklarını artırmış olabileceği belirtildi.Sıcak hava dalgası Bihar'da 12 can aldıEyalet yetkilileri, Hindistan'da etkili olan sıcak hava dalgasının doğuda Bihar eyaletindeki 24 bölgeyi de etkisi altına aldığını duyurdu. Yetkililer, 24 saatte 2'si polis 12 kişinin sıcak hava dalgası sebebiyle hayatını kaybettiğini belirtti.Bihar'da hava sıcaklığı 45 dereceye ulaşırken meteoroloji yetkilileri, sıcak havaya karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.Nisan, mayıs ve haziran aylarının genellikle sıcak geçtiği Hindistan'da sıcaklıklar sebebiyle son yıllarda çok daha ağır etkiler gözleniyor.Sıcak hava dalgaları genellikle su sıkıntılarına neden olarak milyonlarca insanı olumsuz etkiliyor.Hindistan'ın batısında yer alan Maharaştra eyaletinin Navi Mumbai kentinde nisan ayındaki bir törene katılan 13 kişi güneş çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.Diğer yandan Hindistan'ın yanı sıra Bangladeş, Tayland, Filipinler, Vietnam ve Laos'un da aralarında olduğu bölge ülkelerinde de rekor sıcaklıklar görülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230617/meksikada-asiri-sicaklardan-8-kisi-hayatini-kaybetti-1072569930.html

hindistan

asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hindistan, sıcak, sıcak hava, sıcak hava, asya, asya & pasifik