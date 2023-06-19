https://sputniknews.com.tr/20230619/fenerbahceden-montella-iddialarina-yalanlama-1072621340.html

Fenerbahçe'den 'Montella' iddialarına yalanlama

Fenerbahçe'den 'Montella' iddialarına yalanlama

Fenerbahçe, teknik direktör Montella ile anlaşıldığı, daha sonra ise bu anlaşmadan vazgeçildiği yönünde çıkan haberleri yalanladı. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T14:53+0300

2023-06-19T14:53+0300

2023-06-19T15:11+0300

spor

fenerbahçe

teknik direktör

vincenzo montella

yalanlama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/13/1072620940_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_4441365d8d1e3e9fe2bd34c024d82bec.jpg

Fenerbahçe, Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Vincenzo Montella'yla anlaşmaya varıldığı ancak sonrasında vazgeçildiğine ilişkin haberlerle alakalı açıklama yaptı.Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230617/ali-koc-acikladi-fenerbahcenin-yeni-teknik-direktoru-turk-olacak-1072576507.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe montella ile anlaştı mı, fenerbahçe montella,