https://sputniknews.com.tr/20230619/fenerbahceden-montella-iddialarina-yalanlama-1072621340.html
Fenerbahçe'den 'Montella' iddialarına yalanlama
Fenerbahçe'den 'Montella' iddialarına yalanlama
Fenerbahçe, teknik direktör Montella ile anlaşıldığı, daha sonra ise bu anlaşmadan vazgeçildiği yönünde çıkan haberleri yalanladı. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T14:53+0300
2023-06-19T14:53+0300
2023-06-19T15:11+0300
spor
fenerbahçe
teknik direktör
vincenzo montella
yalanlama
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Fenerbahçe, Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Vincenzo Montella'yla anlaşmaya varıldığı ancak sonrasında vazgeçildiğine ilişkin haberlerle alakalı açıklama yaptı.Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230617/ali-koc-acikladi-fenerbahcenin-yeni-teknik-direktoru-turk-olacak-1072576507.html
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fenerbahçe montella ile anlaştı mı, fenerbahçe montella,
fenerbahçe montella ile anlaştı mı, fenerbahçe montella,
Fenerbahçe'den 'Montella' iddialarına yalanlama
14:53 19.06.2023 (güncellendi: 15:11 19.06.2023) Abone ol
Fenerbahçe, teknik direktör Montella ile anlaşıldığı, daha sonra ise bu anlaşmadan vazgeçildiği yönünde çıkan haberleri yalanladı.
Fenerbahçe, Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Vincenzo Montella'yla anlaşmaya varıldığı ancak sonrasında vazgeçildiğine ilişkin haberlerle alakalı açıklama yaptı.
Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı.