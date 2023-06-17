https://sputniknews.com.tr/20230617/ali-koc-acikladi-fenerbahcenin-yeni-teknik-direktoru-turk-olacak-1072576507.html

Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak

Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünün Türk olacağını duyurdu. 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T16:34+0300

2023-06-17T16:34+0300

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spor

ali koç

fenerbahçe

teknik direktör

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünün Türk olacağını duyurdu.Koç, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız" dedi.

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ali koç, fenerbahçe, teknik direktör