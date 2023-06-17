https://sputniknews.com.tr/20230617/ali-koc-acikladi-fenerbahcenin-yeni-teknik-direktoru-turk-olacak-1072576507.html
Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünün Türk olacağını duyurdu. 17.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-17T16:34+0300
2023-06-17T16:34+0300
2023-06-17T16:34+0300
spor
ali koç
fenerbahçe
teknik direktör
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünün Türk olacağını duyurdu.Koç, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız" dedi.
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ali koç, fenerbahçe, teknik direktör
ali koç, fenerbahçe, teknik direktör
Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünün Türk olacağını duyurdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünün Türk olacağını duyurdu.
Koç, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız" dedi.