https://sputniknews.com.tr/20230619/derin-dondurucudaki-cesetlerin-kime-ait-oldugu-dna-testi-ile-belirlenecek--1072617776.html

Derin dondurucudaki cesetlerin kime ait olduğu DNA testi ile belirlenecek: Görüntüler ortaya çıktı

Derin dondurucudaki cesetlerin kime ait olduğu DNA testi ile belirlenecek: Görüntüler ortaya çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde cesetleri parçalara ayrılmış vaziyette derin dondurucuda bulunan 3'ü kadın 4 Türkmenistan uyruklu kişinin cinayet... 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T13:37+0300

2023-06-19T13:37+0300

2023-06-19T13:51+0300

türkiye

izmir

ceset

soruşturma

dna testi

video

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde dün, Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedi bulundu. Evde yapılan inceleme sonrası ölenlerin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Derin dondurucuda bulunan parçalanmış cesetlerin, Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova, Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğe ait olduğu öğrenildi. Cesetlerin tamamen parçalandığı, parçaların kime ait olduğunun DNA testi sonucu belirleneceği öğrenildi.Özel ekip kurulduÖte yandan olayla ilgili Türkmenistan uyruklu olduğu öne sürülen katil zanlısını yakalamak için İzmir Emniyeti tarafından özel ekip kuruldu. Katili yakalamak için çemberin daraltıldığı, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü bildirildi. Türkmenistan uyruklu ölen kişilerin, hasta bakım veya çocuk bakıcılığı yaptığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230618/valilikten-aciklama-izmirde-bir-evde-4-kisinin-cansiz-bedeni-derin-dondurucuda-bulundu-1072597568.html

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Derin dondurucudaki cesetlerin kime ait olduğu DNA testi ile belirlenecek Derin dondurucudaki cesetlerin kime ait olduğu DNA testi ile belirlenecek 2023-06-19T13:37+0300 true PT0M14S

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izmir, ceset, soruşturma, dna testi, video