https://sputniknews.com.tr/20230619/derin-dondurucudaki-cesetlerin-kime-ait-oldugu-dna-testi-ile-belirlenecek--1072617776.html
Derin dondurucudaki cesetlerin kime ait olduğu DNA testi ile belirlenecek: Görüntüler ortaya çıktı
Derin dondurucudaki cesetlerin kime ait olduğu DNA testi ile belirlenecek: Görüntüler ortaya çıktı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde cesetleri parçalara ayrılmış vaziyette derin dondurucuda bulunan 3'ü kadın 4 Türkmenistan uyruklu kişinin cinayet... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T13:37+0300
2023-06-19T13:37+0300
2023-06-19T13:51+0300
türkiye
izmir
ceset
soruşturma
dna testi
video
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde dün, Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedi bulundu. Evde yapılan inceleme sonrası ölenlerin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Derin dondurucuda bulunan parçalanmış cesetlerin, Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova, Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğe ait olduğu öğrenildi. Cesetlerin tamamen parçalandığı, parçaların kime ait olduğunun DNA testi sonucu belirleneceği öğrenildi.Özel ekip kurulduÖte yandan olayla ilgili Türkmenistan uyruklu olduğu öne sürülen katil zanlısını yakalamak için İzmir Emniyeti tarafından özel ekip kuruldu. Katili yakalamak için çemberin daraltıldığı, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü bildirildi. Türkmenistan uyruklu ölen kişilerin, hasta bakım veya çocuk bakıcılığı yaptığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230618/valilikten-aciklama-izmirde-bir-evde-4-kisinin-cansiz-bedeni-derin-dondurucuda-bulundu-1072597568.html
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Derin dondurucudaki cesetlerin kime ait olduğu DNA testi ile belirlenecek
Derin dondurucudaki cesetlerin kime ait olduğu DNA testi ile belirlenecek
2023-06-19T13:37+0300
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izmir, ceset, soruşturma, dna testi, video
izmir, ceset, soruşturma, dna testi, video
Derin dondurucudaki cesetlerin kime ait olduğu DNA testi ile belirlenecek: Görüntüler ortaya çıktı
13:37 19.06.2023 (güncellendi: 13:51 19.06.2023) Abone ol
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde cesetleri parçalara ayrılmış vaziyette derin dondurucuda bulunan 3'ü kadın 4 Türkmenistan uyruklu kişinin cinayet zanlısını yakalamak için İzmir Emniyeti tarafından özel ekip oluşturuldu. Parçaların kime ait olduğunun DNA testi sonucu belirleneceği öğrenildi.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde dün, Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedi bulundu. Evde yapılan inceleme sonrası ölenlerin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Derin dondurucuda bulunan parçalanmış cesetlerin, Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova, Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğe ait olduğu öğrenildi. Cesetlerin tamamen parçalandığı, parçaların kime ait olduğunun DNA testi sonucu belirleneceği öğrenildi.
Özel ekip kuruldu
Öte yandan olayla ilgili Türkmenistan uyruklu olduğu öne sürülen katil zanlısını yakalamak için İzmir Emniyeti tarafından özel ekip kuruldu. Katili yakalamak için çemberin daraltıldığı, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü bildirildi. Türkmenistan uyruklu ölen kişilerin, hasta bakım veya çocuk bakıcılığı yaptığı belirtildi.