https://sputniknews.com.tr/20230618/valilikten-aciklama-izmirde-bir-evde-4-kisinin-cansiz-bedeni-derin-dondurucuda-bulundu-1072597568.html

Valilikten açıklama: İzmir'de bir evde 4 kişinin cansız bedeni derin dondurucuda bulundu

Valilikten açıklama: İzmir'de bir evde 4 kişinin cansız bedeni derin dondurucuda bulundu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cansız bedeni bulundu. 18.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-18T16:15+0300

2023-06-18T16:15+0300

2023-06-18T23:00+0300

türkiye

izmir

cinayet

izmir valiliği

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İzmir'deki bir evde derin dondurucu içinde yabancı uyruklu 4 kişinin cansız bedeni bulundu.Vücut bütünlüklerinin bozulduğu tespit edilen cesetlerle ilgili olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma yürüttü, evin çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.Şüpheli aranıyorİzmir Valiliği'nden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, gelen ihbar üzerine evde araştırma yapan polisin Türkmenistan uyruklu G.H, L.G. ve L.G. adlı aynı aileden 3 kadın ile soyadı belirlenemeyen R. isimli bir erkeğin cansız bedenlerine ulaştığı kaydedildi.Cinayetleri gerçekleştirdiği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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izmir, cinayet, izmir valiliği