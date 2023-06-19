https://sputniknews.com.tr/20230619/depremzedenin-basvurusu-yanlis-anlasildi-az-hasarli-binaya-agir-hasarli-raporu-verildi-1072615377.html

Depremzedenin başvurusu yanlış anlaşıldı: Az hasarlı binaya ağır hasarlı raporu verildi

Depremzedenin başvurusu yanlış anlaşıldı: Az hasarlı binaya ağır hasarlı raporu verildi

Gaziantep’te 3 katlı apartmanda yaşayan Sadık Yıldız'ın dilekçesi yanlış anlaşıldı. İnceleme yapmak için binaya gelen ve evde kimseyi bulamayan ekipler, evin... 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T13:00+0300

2023-06-19T13:00+0300

2023-06-19T13:00+0300

türkiye

deprem

gaziantep

dilekçe

hasar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/13/1072615221_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_587e5a2d0f1a0d7c6e1ac83b446b1e89.jpg

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Gaziantep’te binlerce yapı için acil yıkım kararı verilirken, yaraları sarma çalışmaları devam ediyor. İlçede ağır hasarlı binaların yıkımları devam ederken, Şehit Osman Göğebakan Sokağı'ndaki 3 katlı Yıldız Apartmanı'nda oturan Sadık Yıldız'ın başına gelen olay, Karadeniz fıkralarını aratmadı. Deprem sonrasında 'az hasarlı' gözüken evin bulunduğu adresteki yanlışın düzeltilmesi için AFAD Kriz Merkezi'ne müracaat etti. Burada derdini anlatmaya çalışan Sadık Yıldız, yanlış anlaşıldı. Evindeki hasara itiraz ettiği düşünülen Sadık Yıldız'a bir dilekçe örneği verilerek, imzalattırıldı. Dilekçenin işleme alınmasının ardından yapı denetim uzmanları eve gelerek inceleme yapmak istedi. Habersiz adrese gelen ekipler, evde kimseyi bulamadı. Evin önündeki çadırları da gören ekipler, dışarıdan yaptıkları incelemenin ardından eve "ağır hasarlı" raporu verdi. Sistemde apartmanın bir müddet sonra ‘ağır hasarlı’ gözüktüğünü ileri süren bina sahibi Sadık Yıldız'ın oğlu Muhsin Yıldız, itiraz dilekçesi hazırlayıp, ilgili kurumlara durumu bildirdi. Hazırlanan dilekçelere rağmen bir sonuç elde edemeyen Yıldız ailesi, 2 sefer ise Sulh Hukuk Mahkmesine dilekçe verdi. Her seferinde mahkemeden de ret cevabı alan aile, bir an önce hatanın düzeltilmesini istiyor.‘Doğru düzgün bakmadan ağır hasar verip gidiyorlar’Son olarak idari mahkemesine başvuran bina sakini Muhsin Yıldız, başlarından geçen olayı şöyle anlattı:‘Sadece duvarlarda çatlaklar var’Muhsin Yıldız, şunları söyledi:Yıkım kararı muammasıYıldız ailesi, Çevre Şehircilik Müdürlüğünün yazmış olduğu yazıya istinaden İslahiye Kaymakamlığı tarafından binanın yıkımı nedeniyle tebligat gelmesine rağmen kendilerine, hem kaymakamlık hem belediye hem de Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüün öyle bir karar olmadığının söylendiğini ileri sürdü. Yıkım konusunda muamma olduğunu anlatan Muhsin Yıldız, "Nisan ayının 7’sinde, Çevre Şehircilik Müdürlüğünün yazmış olduğu yazıya istinaden kaymakamlık bizlere evimiz hakkında yıkım kararı alındığına dair tebliğde bulundu. Kaymakamlığa gidip yıkım kararını sordum. Kaymakamlıkta bizde öyle bir karar yok dediler. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Belediye’ye soruyorum bizlerde öyle bir karar yok’ dediler. İlan tutanakları var. Yani yıkım kararı alınmadan mı evler yıkılıyor. Benim bunu İdari Mahkemesi'ne sunmam lazım, bu belgeleri alamadık. 'Depremzedeyiz', dediğimiz zaman onlar da bize 'biz de depremzedeyiz' deyip işin içinden çıkıyorlar. Herkes işini yapıyor yani sen depremzede olabilirsin ama yaptığın çalışma karşılığında maaşını alıyorsun ama benim öyle bir imkanım yok. Biz kaybedersek evimizden oluruz. Allah razı olsun devletimizden ev veriyor, yardım ediyor. Biz böyle bir şey istemiyoruz. 'Bu para, ev, devletimizde kalsın, ihtiyaç sahiplerine gitsin istiyoruz. Benim evim sağlam, ayakta dururken, neden yıkılsın. İnşallah ilgilenirler, inşallah evimizi kurtarırız. Adalete de sığınıyorum. Allah’ın adaleti şaşmaz” ifadelerine yer verdi.İnsülin ilacını termosta muhafaza ediyorEvlerinin sağlam olduğunu belirten anne Fatma Yıldız da sorunun acilen çözüme kavuşturulmasını istedi. Diyabet hastası olduğunu belirten ve insülin ilacını çadırdaki termosta muhafaza etmeye çalıştığını anlatan anne Fatma Yıldız, “Evimizden benim hiç korkum yok. Ama kurallarda uymak için çadırda kalıyoruz. Evimizin sağlamlığından ufacık da olsa bir şüphem yok. Ben çocuklarıma kıyamam, ufak bir şüphem olsa, 'yıkılsın evim' derim. Ama evimizde bir şey yok. Biz 1993 yılından beri oturuyoruz. Şeker hastasıyım günlük 4 defa insülin ilacını kullanıyorum. Çadırdaki termosta muhafaza ediyorum. Bizim halimizi hatırımızı soran olmadı. Yetkililerden rica ediyorum tekrardan evimize gelip baksınlar kararını versinler. Oğlum üsteğmendi canı pahasına Şırnak’ta gazi oldu” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230604/hasarli-binada-hirsizlik-yapan-zanli-jakuzide-yakalandi-1071997089.html

türkiye

gaziantep

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, gaziantep, dilekçe, hasar