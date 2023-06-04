https://sputniknews.com.tr/20230604/hasarli-binada-hirsizlik-yapan-zanli-jakuzide-yakalandi-1071997089.html
Hasarlı binada hırsızlık yapan zanlı jakuzide yakalandı
Hasarlı binada hırsızlık yapan zanlı jakuzide yakalandı
Adana’da hasarlı olduğu için terk edilen binada hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı, jakuzide yakalanıp darp edildi. 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T13:08+0300
2023-06-04T13:08+0300
2023-06-04T13:08+0300
türkiye
adana
hırsızlık
deprem
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen depremlerde, Adana’da şehir merkezinde 11 bina yıkılırken 8 bine yakın bina da hasarlı olduğu için boşaltıldı. İddiaya göre, Güzelyalı Mahallesi'nde boşaltılan bir binada hırsızlık olayları meydana geldi. Dün gece de evi ağır hasarlı olduğu için boşaltan apartman sakinleri, bina etrafında beklemeye başladı. 2 kişi binaya girdi. Vatandaşlar, binaya girdiklerinde şahısların kapı kolu, pencere, plastik doğrama gibi değerli eşyaları çaldıklarını gördü. Hırsızlardan biri vatandaşları fark edip kaçtı. Diğer zanlı ise bir daireye girdi. Zanlı, vatandaşlar tarafından dairenin banyosundaki jakuzide yakalandı. Yakalan zanlı, vatandaşlar tarafından darp edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230604/kasapta-kancada-asili-kuzu-eti-calindi-1071992863.html
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adana, hırsızlık, deprem
Hasarlı binada hırsızlık yapan zanlı jakuzide yakalandı
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Adana’da hasarlı olduğu için terk edilen binada hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı, jakuzide yakalanıp darp edildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen depremlerde, Adana’da şehir merkezinde 11 bina yıkılırken 8 bine yakın bina da hasarlı olduğu için boşaltıldı.
İddiaya göre, Güzelyalı Mahallesi'nde boşaltılan bir binada hırsızlık olayları meydana geldi. Dün gece de evi ağır hasarlı olduğu için boşaltan apartman sakinleri, bina etrafında beklemeye başladı. 2 kişi binaya girdi. Vatandaşlar, binaya girdiklerinde şahısların kapı kolu, pencere, plastik doğrama gibi değerli eşyaları çaldıklarını gördü.
Hırsızlardan biri vatandaşları fark edip kaçtı. Diğer zanlı ise bir daireye girdi. Zanlı, vatandaşlar tarafından dairenin banyosundaki jakuzide yakalandı. Yakalan zanlı, vatandaşlar tarafından darp edildi.