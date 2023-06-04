https://sputniknews.com.tr/20230604/hasarli-binada-hirsizlik-yapan-zanli-jakuzide-yakalandi-1071997089.html

Hasarlı binada hırsızlık yapan zanlı jakuzide yakalandı

Hasarlı binada hırsızlık yapan zanlı jakuzide yakalandı

Adana’da hasarlı olduğu için terk edilen binada hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı, jakuzide yakalanıp darp edildi. 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T13:08+0300

2023-06-04T13:08+0300

2023-06-04T13:08+0300

türkiye

adana

hırsızlık

deprem

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen depremlerde, Adana’da şehir merkezinde 11 bina yıkılırken 8 bine yakın bina da hasarlı olduğu için boşaltıldı. İddiaya göre, Güzelyalı Mahallesi'nde boşaltılan bir binada hırsızlık olayları meydana geldi. Dün gece de evi ağır hasarlı olduğu için boşaltan apartman sakinleri, bina etrafında beklemeye başladı. 2 kişi binaya girdi. Vatandaşlar, binaya girdiklerinde şahısların kapı kolu, pencere, plastik doğrama gibi değerli eşyaları çaldıklarını gördü. Hırsızlardan biri vatandaşları fark edip kaçtı. Diğer zanlı ise bir daireye girdi. Zanlı, vatandaşlar tarafından dairenin banyosundaki jakuzide yakalandı. Yakalan zanlı, vatandaşlar tarafından darp edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230604/kasapta-kancada-asili-kuzu-eti-calindi-1071992863.html

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