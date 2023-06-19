https://sputniknews.com.tr/20230619/danimarka-ukraynaya-askeri-yardimini-artiracak-1072633034.html
Danimarka, Ukrayna’ya askeri yardımını artıracak
Danimarka, Ukrayna’ya askeri yardımını artıracak
Danimarka Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya askeri yardımı 2023-2028 döneminde 3 milyar 200 dolara ulaştıracaklarını duyurdu. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T22:02+0300
2023-06-19T22:02+0300
2023-06-19T22:02+0300
ukrayna krizi
ukrayna
danimarka
askeri yardım
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Danimarka Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Hükümet ve parlamentodaki ezici çoğunluk, Ukrayna Fonu kapsamında bu ülkeye askeri desteği toplamda 21 milyar 900 milyon krona (3.2 milyar dolar) kadar artırma konusunda anlaşmaya vardı” ifadelerine yer verildi.Askeri yardımın 'silahlar, diğer askeri teçhizat, acil durum teçhizatı ve eğitim operasyonları şeklinde doğrudan destek' şeklinde olacağı belirtildi.Daha önce Danimarka ve Hollanda, Ukrayna’ya 14 adet Leopard 2 tankının tedarikine ilişkin anlaşma imzalamışlardı.
https://sputniknews.com.tr/20230619/israil-savunma-bakanligi-ukraynaya-merkava-tanklari-verilecegine-dair-iddialari-yalanladi-1072631386.html
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ukrayna, danimarka, askeri yardım
ukrayna, danimarka, askeri yardım
Danimarka, Ukrayna’ya askeri yardımını artıracak
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Danimarka Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya askeri yardımı 2023-2028 döneminde 3 milyar 200 dolara ulaştıracaklarını duyurdu.
Danimarka Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Hükümet ve parlamentodaki ezici çoğunluk, Ukrayna Fonu kapsamında bu ülkeye askeri desteği toplamda 21 milyar 900 milyon krona (3.2 milyar dolar) kadar artırma konusunda anlaşmaya vardı” ifadelerine yer verildi.
Askeri yardımın 'silahlar, diğer askeri teçhizat, acil durum teçhizatı ve eğitim operasyonları şeklinde doğrudan destek' şeklinde olacağı belirtildi.
Daha önce Danimarka ve Hollanda, Ukrayna’ya 14 adet Leopard 2 tankının tedarikine ilişkin anlaşma imzalamışlardı.