https://sputniknews.com.tr/20230619/danimarka-ukraynaya-askeri-yardimini-artiracak-1072633034.html

Danimarka, Ukrayna’ya askeri yardımını artıracak

Danimarka, Ukrayna’ya askeri yardımını artıracak

Danimarka Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya askeri yardımı 2023-2028 döneminde 3 milyar 200 dolara ulaştıracaklarını duyurdu. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T22:02+0300

2023-06-19T22:02+0300

2023-06-19T22:02+0300

ukrayna krizi

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danimarka

askeri yardım

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Danimarka Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Hükümet ve parlamentodaki ezici çoğunluk, Ukrayna Fonu kapsamında bu ülkeye askeri desteği toplamda 21 milyar 900 milyon krona (3.2 milyar dolar) kadar artırma konusunda anlaşmaya vardı” ifadelerine yer verildi.Askeri yardımın 'silahlar, diğer askeri teçhizat, acil durum teçhizatı ve eğitim operasyonları şeklinde doğrudan destek' şeklinde olacağı belirtildi.Daha önce Danimarka ve Hollanda, Ukrayna’ya 14 adet Leopard 2 tankının tedarikine ilişkin anlaşma imzalamışlardı.

https://sputniknews.com.tr/20230619/israil-savunma-bakanligi-ukraynaya-merkava-tanklari-verilecegine-dair-iddialari-yalanladi-1072631386.html

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