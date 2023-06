https://sputniknews.com.tr/20230619/cok-uluslu-sirketlerden-250-bin-multeciyi-ise-alma-sozu-1072622961.html

Çok uluslu şirketlerden 250 bin mülteciyi işe alma sözü

Çok uluslu şirketlerden 250 bin mülteciyi işe alma sözü

Çok uluslu 40’tan fazla şirket, Avrupa genelinde 250 binden fazla mülteciyi işe alma ve eğitim verme taahhüdünde bulundu. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T15:08+0300

2023-06-19T15:08+0300

2023-06-19T15:09+0300

dünya

şirket

mülteci

mülteci krizi

iş

istihdam

göçmen

dünya mülteciler günü

karar

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1a/1065033526_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8fc30997c9477a1ed919a7178efa5434.jpg

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından her yıl 20 Haziran’da kutlanan Dünya Mülteciler Günü öncesi çok uluslu şirketler Avrupa’daki mültecilere yönelik yeni bir karar aldı. Tent (Mülteciler için Çadır Ortaklığı) sivil toplum kuruluşu tarafından organize edilen istihdam programı çerçevesinde en az 40 çok uluslu şirket, 3 yıl içinde Avrupa çapında 250 binden fazla mülteciyi işe alma ve eğitim verme taahhüdünde bulundu. Alınan karar kapsamında birçok dünya markası 13 bin 680’den fazla mülteciyi doğrudan işe alacak ve 86 binden fazla kişiye ise eğitim verecek.BM Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly Clements yaptığı açıklamada dünya çapında yaklaşık 12 milyonu Ukraynalı 110 milyon insanın yerinden edildiğini ifade ederek, bunlardan yarısının Avrupa’da yaşadığını söyledi. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük mülteci krizinin yaşandığını hatırlatan Clements, "Her sayı, her şeyini bırakıp güvenlik, koruma arayan ve mümkün olan en kısa sürede hayatını yeniden inşa etmek isteyen bir ailenin hikayesi. Bu nedenle şirketler tarafından verilen taahhütler kesinlikle gerekli” şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230619/pakistan-gocmen-teknesi-faciasinda-300-vatandasimiz-oldu--1072603906.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şirket, mülteci, mülteci krizi, iş, istihdam, göçmen, dünya mülteciler günü, karar, ekonomi, avrupa