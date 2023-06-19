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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230619/belarus-nukleer-silahlarin-konuslandirilmasi-batinin-eylemlerine-cevaben-yapildi-1072633136.html
Belarus: Nükleer silahların konuşlandırılması Batı'nın eylemlerine cevaben yapıldı
Belarus: Nükleer silahların konuşlandırılması Batı'nın eylemlerine cevaben yapıldı
Belarus Genelkurmay Başkan Yardımcısı Viktor Tumar, ülkede taktik nükleer silahların konuşlandırılmasının ABD ve Avrupa'daki müttefiklerinin eylemlerine... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T22:10+0300
2023-06-19T22:10+0300
ukrayna krizi
belarus
rusya
nükleer silah
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Belarus Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tumar, STV televizyonuna demecinde Belarus’ta taktik nükleer silahların konuşlandırılmasının ABD ve Avrupa'daki müttefiklerinin eylemlerine verilen bir karşılık olduğunu söyledi.Geçen yıl yaşanan olaylara dönüp bakıldığında o dönemde taktik nükleer silahları konuşmaya başlayanların Belarus ve Rusya değil, ABD ve Polonya olduğuna dikkat çeken Tumar, “Yani bizim adımlarımız, onların eylemlerine karşılık olarak atılan tutarlı adımlardır” diye konuştu.Belarus'un hiç kimseye saldırma niyetinde olmadığı için ülkedeki mevcut silahların ve silahlı kuvvetlerin yapısının stratejik caydırıcılık önlemleri sağladığına dikkat çeken Tumar, “Şu anda her şeye hazırız. Güç dengesini korumaktayız” ifadelerini kullandı.Belarus Savunma Bakan Yardımcısı Leonid Kasinskiy ise Belarus’ta taktik nükleer silahların konuşlandırılmasından sorun çıkarmaya gerek olmadığını belirterek, “Asıl sorun çıkarmaya çalışanlar Batılı komşularımız. Başkomutanımız (Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko) her şeyi net olarak belirledi, hiç kimseye saldırmak niyetinde olmadığımızı, taktik nükleer silahların ancak saldırı durumunda kullanılabileceğini söyledi. Öyleyse sorun nedir? Bize müdahale etmeyin, o zaman silahlar depolarda olacak, sorun olmayacak” diye konuştu.Belarus’ta 2020 yılında yapılan başkanlık seçimleri sonucunda muhalefetin düzenlediği protestolar ortamında Minsk'in Batı’nın hedeflerini ortaya çıkardığını ve askeri güçlerin ülkenin batı sınırlarını korumaya yönelik önlemleri güçlendirdiğini söyleyen Kasinskiy, “Eylemlerimizle planları bozduk ve kararlılığımızı gösterdik. O senaryoyu (Belarus'ta iktidar değişikliği) uygulayamadılar. Fakat bugün tam olarak aynı senaryo öne çıkarılıyor” dedi ve Belarus vatandaşlarına uyanık olma çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230613/lukasenko-hirosima-ve-nagazakide-kullanilanlardan-uc-kat-daha-siddetli-bombalar-aldik-1072405346.html
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belarus, rusya, nükleer silah
belarus, rusya, nükleer silah

Belarus: Nükleer silahların konuşlandırılması Batı'nın eylemlerine cevaben yapıldı

22:10 19.06.2023
© Sputnik / Alexander Kryazhev /  / Multimedya arşivine gidinRusya Stratejik Füze Kuvvetleri
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© Sputnik / Alexander Kryazhev /
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Belarus Genelkurmay Başkan Yardımcısı Viktor Tumar, ülkede taktik nükleer silahların konuşlandırılmasının ABD ve Avrupa'daki müttefiklerinin eylemlerine verilen bir karşılık olduğunu söyledi.
Belarus Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tumar, STV televizyonuna demecinde Belarus’ta taktik nükleer silahların konuşlandırılmasının ABD ve Avrupa'daki müttefiklerinin eylemlerine verilen bir karşılık olduğunu söyledi.
Geçen yıl yaşanan olaylara dönüp bakıldığında o dönemde taktik nükleer silahları konuşmaya başlayanların Belarus ve Rusya değil, ABD ve Polonya olduğuna dikkat çeken Tumar, “Yani bizim adımlarımız, onların eylemlerine karşılık olarak atılan tutarlı adımlardır” diye konuştu.
Belarus'un hiç kimseye saldırma niyetinde olmadığı için ülkedeki mevcut silahların ve silahlı kuvvetlerin yapısının stratejik caydırıcılık önlemleri sağladığına dikkat çeken Tumar, “Şu anda her şeye hazırız. Güç dengesini korumaktayız” ifadelerini kullandı.
Belarus Savunma Bakan Yardımcısı Leonid Kasinskiy ise Belarus’ta taktik nükleer silahların konuşlandırılmasından sorun çıkarmaya gerek olmadığını belirterek, “Asıl sorun çıkarmaya çalışanlar Batılı komşularımız. Başkomutanımız (Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko) her şeyi net olarak belirledi, hiç kimseye saldırmak niyetinde olmadığımızı, taktik nükleer silahların ancak saldırı durumunda kullanılabileceğini söyledi. Öyleyse sorun nedir? Bize müdahale etmeyin, o zaman silahlar depolarda olacak, sorun olmayacak” diye konuştu.
Belarus’ta 2020 yılında yapılan başkanlık seçimleri sonucunda muhalefetin düzenlediği protestolar ortamında Minsk'in Batı’nın hedeflerini ortaya çıkardığını ve askeri güçlerin ülkenin batı sınırlarını korumaya yönelik önlemleri güçlendirdiğini söyleyen Kasinskiy, “Eylemlerimizle planları bozduk ve kararlılığımızı gösterdik. O senaryoyu (Belarus'ta iktidar değişikliği) uygulayamadılar. Fakat bugün tam olarak aynı senaryo öne çıkarılıyor” dedi ve Belarus vatandaşlarına uyanık olma çağrısında bulundu.
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