https://sputniknews.com.tr/20230613/lukasenko-hirosima-ve-nagazakide-kullanilanlardan-uc-kat-daha-siddetli-bombalar-aldik-1072405346.html
Lukaşenko: Hiroşima ve Nagazaki’de kullanılanlardan üç kat daha şiddetli bombalar aldık
Lukaşenko: Hiroşima ve Nagazaki’de kullanılanlardan üç kat daha şiddetli bombalar aldık
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya’nın Belarus’a sunduğu nükleer bombaların Hiroşima ve Nagazaki’de patlatılanlardan üç kat daha şiddetli... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T23:28+0300
2023-06-13T23:28+0300
2023-06-13T23:30+0300
ukrayna krizi
belarus
rusya
aleksandr lukaşenko
nükleer silah
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Belarus lideri Lukaşenko, Rossiya 1 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Rusya’dan roketler ve bombalar aldık. Bomba, Hiroşima ve Nagazaki’den üç kat daha şiddetli. Bir bomba üç kat daha şiddetli. Bu, neredeyse bir milyon kişi hemen ölecek demek. Tanrı bu silahı kullanmaktan korusun” ifadelerini kullandı.Lukaşenko, ülkesine nükleer silah yerleştirdikten sonra hedef haline gelmekten korkup korkmadığı sorusuna, “Ya şimdi neyim? Şimdi çok daha büyük hedefim. Öyle bir hedefim ki, cevap vermem zor” yanıtını verdi.Belarus lider, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’e, Belarus yapımı Polonez hava savunma füzelerini nükleer başlıklarla donatmayı teklif ettiğini, ama Rusya için nükleer başlıklara sahip İskender füzelerini vermenin daha kolay olacağı cevabını aldığını anımsattı.Ülkesinin her zaman düşmanlar için hedef olduğunun altını çizen Lukaşenko, nükleer silaha sahip ülkelere karşı kimsenin savaş açmadığını kaydetti.Lukaşenko, planlanan tüm nükleer silahları alıp almadıkları sorusuna, “Henüz değil. Yavaş yavaş. Tüm silahları getirir getirmez Belarus’un geneline dağıtılacak” bilgisini paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230602/rusyadan-belarusa-bir-s-400-daha-1071956590.html
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belarus, rusya, aleksandr lukaşenko, nükleer silah
Lukaşenko: Hiroşima ve Nagazaki’de kullanılanlardan üç kat daha şiddetli bombalar aldık
23:28 13.06.2023 (güncellendi: 23:30 13.06.2023) Abone ol
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya’nın Belarus’a sunduğu nükleer bombaların Hiroşima ve Nagazaki’de patlatılanlardan üç kat daha şiddetli olduğunu belirtti.
Belarus lideri Lukaşenko, Rossiya 1 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Rusya’dan roketler ve bombalar aldık. Bomba, Hiroşima ve Nagazaki’den üç kat daha şiddetli. Bir bomba üç kat daha şiddetli. Bu, neredeyse bir milyon kişi hemen ölecek demek. Tanrı bu silahı kullanmaktan korusun” ifadelerini kullandı.
Lukaşenko, ülkesine nükleer silah yerleştirdikten sonra hedef haline gelmekten korkup korkmadığı sorusuna, “Ya şimdi neyim? Şimdi çok daha büyük hedefim. Öyle bir hedefim ki, cevap vermem zor” yanıtını verdi.
Belarus lider, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’e, Belarus yapımı Polonez hava savunma füzelerini nükleer başlıklarla donatmayı teklif ettiğini, ama Rusya için nükleer başlıklara sahip İskender füzelerini vermenin daha kolay olacağı cevabını aldığını anımsattı.
Ülkesinin her zaman düşmanlar için hedef olduğunun altını çizen Lukaşenko, nükleer silaha sahip ülkelere karşı kimsenin savaş açmadığını kaydetti.
Lukaşenko, planlanan tüm nükleer silahları alıp almadıkları sorusuna, “Henüz değil. Yavaş yavaş. Tüm silahları getirir getirmez Belarus’un geneline dağıtılacak” bilgisini paylaştı.