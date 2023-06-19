https://sputniknews.com.tr/20230619/aymden-hdp-karari-hazine-yardimina-bloke-konulsun-talebi-reddedildi-1072626682.html
AYM'den HDP kararı: 'Hazine yardımına bloke konulsun' talebi reddedildi
AYM'den HDP kararı: 'Hazine yardımına bloke konulsun' talebi reddedildi
Anayasa Mahkemesi (AYM), seçim yılı olması nedeniyle HDP'ye fazladan ödenen hazine yardımına bloke konulmasına ilişkin talebi kabul etmedi. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T16:50+0300
2023-06-19T16:50+0300
2023-06-19T16:53+0300
politika
hdp
hazine
anayasa mahkemesi (aym)
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Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin hazine yardımına bloke konulması talebini reddetti.HaberTürk'ten Oğuzcan Obuz'un aktardığına göre AYM, HDP’nin hesaplarına bloke konulması talebine ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.Yargıtay Başsavcılığı HDP'nin seçimlere girmemesini gerekçe göstererek hazine yardımı için bloke talebinde bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230614/aym-hdpye-odenen-hazine-yardimina-bloke-konulmasi-talebini-19-haziranda-gorusecek-1072405940.html
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hdp, hazine, anayasa mahkemesi (aym)
hdp, hazine, anayasa mahkemesi (aym)
AYM'den HDP kararı: 'Hazine yardımına bloke konulsun' talebi reddedildi
16:50 19.06.2023 (güncellendi: 16:53 19.06.2023) Abone ol
Anayasa Mahkemesi (AYM), seçim yılı olması nedeniyle HDP'ye fazladan ödenen hazine yardımına bloke konulmasına ilişkin talebi kabul etmedi.
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin hazine yardımına bloke konulması talebini reddetti.
HaberTürk'ten Oğuzcan Obuz'un aktardığına göre AYM, HDP’nin hesaplarına bloke konulması talebine ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.
Yargıtay Başsavcılığı HDP'nin seçimlere girmemesini gerekçe göstererek hazine yardımı için bloke talebinde bulunmuştu.