https://sputniknews.com.tr/20230614/aym-hdpye-odenen-hazine-yardimina-bloke-konulmasi-talebini-19-haziranda-gorusecek-1072405940.html

AYM, HDP'ye ödenen Hazine yardımına bloke konulması talebini 19 Haziran'da görüşecek

AYM, HDP'ye ödenen Hazine yardımına bloke konulması talebini 19 Haziran'da görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) ödenen Hazine... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T00:08+0300

2023-06-14T00:08+0300

2023-06-14T00:08+0300

türkiye

aym

anayasa mahkemesi (aym)

yargıtay

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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmayan HDP'ye Hazine ve Maliye Bakanlığınca Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ödenen 400 milyon 228 bin 667 lira tutarındaki yardıma tedbiren bloke konulması ile devlet yardımından harcanan kısmın partiden, harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazineye gelir kaydedilmesi talebini 19 Haziran'da karara bağlayacak.

https://sputniknews.com.tr/20230612/yargitaydan-hdpnin-hazine-yardimina-bloke-talebi-1072346260.html

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