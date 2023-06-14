https://sputniknews.com.tr/20230614/aym-hdpye-odenen-hazine-yardimina-bloke-konulmasi-talebini-19-haziranda-gorusecek-1072405940.html
AYM, HDP'ye ödenen Hazine yardımına bloke konulması talebini 19 Haziran'da görüşecek
AYM, HDP'ye ödenen Hazine yardımına bloke konulması talebini 19 Haziran'da görüşecek
Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) ödenen Hazine... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T00:08+0300
2023-06-14T00:08+0300
2023-06-14T00:08+0300
türkiye
aym
anayasa mahkemesi (aym)
yargıtay
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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmayan HDP'ye Hazine ve Maliye Bakanlığınca Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ödenen 400 milyon 228 bin 667 lira tutarındaki yardıma tedbiren bloke konulması ile devlet yardımından harcanan kısmın partiden, harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazineye gelir kaydedilmesi talebini 19 Haziran'da karara bağlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230612/yargitaydan-hdpnin-hazine-yardimina-bloke-talebi-1072346260.html
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aym, anayasa mahkemesi (aym), yargıtay
aym, anayasa mahkemesi (aym), yargıtay
AYM, HDP'ye ödenen Hazine yardımına bloke konulması talebini 19 Haziran'da görüşecek
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması istemini 19 Haziran'da değerlendirecek.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmayan HDP'ye Hazine ve Maliye Bakanlığınca Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ödenen 400 milyon 228 bin 667 lira tutarındaki yardıma tedbiren bloke konulması ile devlet yardımından harcanan kısmın partiden, harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazineye gelir kaydedilmesi talebini 19 Haziran'da karara bağlayacak.